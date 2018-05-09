Гитлер и Сталин – это как холера и чума: историк сравнил двух диктаторов

Если говорить о Гитлере и Сталине, то советский диктатор был более зловещ, опасен и бесчеловечен. Об этом рассказал историк и исследователь сталинизма Дмитрий Хмельницкий в интервью сайту "Сегодня".

"Опасней был, конечно, Сталин. Это как холера и чума. Холера тоже приводит к летальным исходам, но у чумы летальность выше. У Сталина была намного выше летальность", – отметил историк.

По словам Хмельницкого, Гитлер не создал такой же герметический и бесчеловечный режим, как это сделал Сталин.

"В мире Гитлера, который он выстраивал, гораздо меньшее количество людей подлежало уничтожению. Режим Гитлера был менее террористическим по всем показателям: экономическим, культурным, политическим. Просто было меньшее количество убитых и больше гражданских свобод. Кроме того, гитлеровская идеология была нацелена только на одну группу населения – на немцев, причем чистокровных немцев. Поэтому идеология Гитлера никак не могла иметь международного успеха. А вот сталинский коммунизм оказался привлекательным для преступников самых разных стран, поэтому такой гигантский мировой эффект. Конечно, сталинский режим был неизмеримо опасней нацистского", – подчеркнул историк.

В свою очередь Дмитрий Хмельницкий говорил, что на самом деле Сталин не очень популярен в России. А его "героизация" – это часть пропаганды, как пропаганда культа личности.

Напомним, историк также объяснил, почему День победы 9 мая не отмечался до 60-х годов ХХ века.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня": "У Второй мировой был один главный инициатор – Советский Союз": интервью с историком Дмитрием Хмельницким.



