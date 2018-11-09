Главарь боевиков ЧВК "Вагнера" появился на переговорах в составе Минобороны РФ

Сегодня, 22:22

Эта встреча косвенно подтверждает версию о возможной переброске российских наемников в Ливию 

Фото: Getty Фото: Getty
Фото: Getty Фото: Getty

Пресс-служба Ливийской национальной армии опубликовала видео прибытия своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. На ролик также обратила внимание "Новая газета".

На видео запечатлено, как возглавляемая Хафтаром делегация приезжает на переговоры. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Они заходят в здание, а затем проходят в зал мимо стоящего около дверей главаря российских наемников "Вагнера" Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что подразделения российских военных, большая часть из которых принадлежат к ЧВК "Вагнера", уже почти год базируются в Центральноафриканской республике под видом военных консультантов якобы для обучения местной армии. Но кроме этого, Россия активно вооружает армию ЦАР и ведет антизападную пропаганду, чтобы ввести страну в круг своих интересов. 

Более того, Москва официально направила 175 инструкторов: 5 военных и 170 так называемых "гражданских" для обучения правительственных военных сил.

Стоит отметить, что расследование деятельности ЧВК "Вагнера" привело к таинственной гибели трех российских журналистов в ЦАР в конце июля. Наемники ЧВК Вагнера действовали в Донбассе, на Украине, в 2017 году они переместились в Сирию после подписания соглашения об эксплуатации нефтегазового месторождения с Россией. А в апреле этого года, по данным надежного источника, прямым рейсом Дамаск-Банги "парни Вагнера" прибыли в ЦАР, в поиске новых деловых выгод. Они присоединили к другим российским наемникам, прибывшим из Судана, где Москва в последние годы проявляет повышенную активность.
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Источник:

УНИАН

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