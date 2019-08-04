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Главы МИД Литвы и Латвии осудили задержания в Москве: "Россия быстро превращается в полицейское государство" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-08-04T17:30:00+03:00 Россия Дипломаты призвали российские власти прекратить неоправданное насилие

Министры иностранных дел Литвы Антанас Линкявичюс и Латвии Эдгар Ринкевич осудили массовое и необоснованное применение насилия на акциях протеста в Москве. Об этом дипломаты написали в своих аккаунтах в Twitter.

"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", - написал Линкявичюс.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также осудил разгон протеста в Москве и призвал отпустить задержанных.

"Еще один день жестокого подавления мирных демонстраций в Москве. Россия должна придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, необходимо прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных", – говорится в сообщении главы МИД Латвии.

Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

Но на прошлой неделе более 1300 демонстрантов задержали, против некоторых возбудили уголовные дела. Евросоюз уже выступил с осуждением России за жестокость в отношении демонстрантов.

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