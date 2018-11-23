Голые девушки на полу: в России полиция устроила облаву на БДСМ-клуб (видео)

В соцсетях стали вирусными фото и видео якобы оперативной съемки в одном из российских БДСМ-клубов, куда нагрянула полиция. Судя по снимкам и кадрам ролика, где на полу лежит много полуобнаженных девушек, вечеринка была в самом разгаре. Версии о том, где находится клуб, разнились: одни СМИ писали, что в Ростове, другие — в Хабаровске, но ростовская полиция уже опровергла информацию о том, что облава происходила у них.

Вечером 21 ноября сразу несколько ростовских СМИ сообщили о том, что в один из местных BDSM-клубов наведалась полиция. Фото и видео быстро начали распространяться по соцсетям.

Кроме лежащих на полу участников вечеринки, паблики публиковали снимки и интерьеров клуба…И секс-игрушек.

Правда, полиция, видимо, повредила часть обстановки, когда проводила рейд в клубе.

На видео слышно, как голос за кадром говорит, что ходить здесь можно по всем, ведь это BDSM-клуб, а потом спрашивает у шеф-повара, кто здесь главный, но тот ничего не может ответить.

Неясно, была ли облава в клубе на самом деле или нет, но рейды полиции без объяснения причин в клубах не такая уж и редкость в России. В августе прошлого года после налёта правоохранителей закрыли клуб "Рабица".

Ранее мы писали, что немецкую пенсионерку, которая зарабатывала садо-мазо, нашли мертвой. Помимо связываний и насильственных ролевых игр, женщина предлагала клиентам удушение.

Также напомним, что секс-шоп показал, как выглядят любители БДСМ в обычной жизни. Авторы фотографий объяснили, что они хотят снять табу на обсуждение секс-практик.