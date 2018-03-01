Голый, с оружием, и ко всем лезет: соцсети высмеяли ядерные угрозы Путина

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие вызвало саркастическую реакцию в социальных сетях.

Напомним, российский лидер в обращении к Совету Федерации заверил, что Кремль "мгновенно" ответит на атаку с применением атомного оружия против РФ или кого-либо из ее союзников, а также готов использовать ядерные вооружения, если существованию России будет угрожать опасность в связи с применением обычных вооружений.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии в соцсетях от пользователей и России, и Украины.

Так, российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сравнил Путина с "голым и вооруженным" Купидоном, который "ко всем лезет со своим "русским миром".

В свою очередь, военный эксперт Владимир Голышев с иронией отметил, что он предвкушает "ржание пентагоновских "ястребов" (ястребами называют сторонников силового решения международных проблем – Ред.).

Кроме того, он выложил фотожабу, где на видеоэкранах во время выступления Путина был наложен кадр из фильма-катастрофы о гиперболоиде инженера Гарина.

Слова Путина прокомментировал и аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк, отметивший феномен возбуждения россиян от угроз уничтожения планеты.

А вот российский сетевой ресурс "Лентач" отметил, что на видео, показанном во время выступления Путина, российские ракеты бомбардируют Флориду, и с сарказмом предсказал срочную эвакуацию семей российских чиновников, живущих в этом американском штате.

А украинский журналист и политолог Евгений Магда в одной фразе выразил всю иронию и сарказм отношения к хозяину Кремля.

В свою очередь, известный философ и публицист Максим Горюнов нарисовал апокалиптическую картину последствий заявлений российского президента.

Украинский блогер Татьяна Ямпольская с юмором уведомила о новом грехе Путина.

А вот Twitter-сообщество "Ехидные новости" пересказало заявления президента РФ по-своему:

Напомним, ранее украинский генерал Игорь Романенко рассказал о страшном оружии Путина в Крыму, которое угрожает всему миру. По его словам, ядерные вооружения россиян на полуострове угрожают не только Украине, а в ЕС и НАТО не до конца понимают всю серьезность угрозы.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал жесткое заявление по ядерному оружию США в Европе. По его словам, наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – "явно агрессивная позиция".