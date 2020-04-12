Гонка за лидерство: в Кремле указали на политический контекст пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал то, что многие государства во время пандемии коронавируса и кризиса пытаются помочь другим и соперничают в том, кто лучше окажет помощь. По мнению спикера Кремля, это напоминает гонку за лидерство, а не борьбу с пандемией.

"То, что на нынешней кризисной стадии, когда в основном все страны переживают жесточайший кризис, связанный с пандемией, ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо", – сказал он в субботу в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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"Не думаю, что пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим", – пояснил Песков.

Хотя, как сообщалось ранее, сам Песков боится заразится коронавирусом и носит в одежде специальный блокатор.

По последним данным, почти 1,7 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, свыше 100 тыс. – умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли – 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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