Google заплатил России 500 тыс. рублей
В Роскомнадзоре подтвердили, что деньги поступили на счет медиарегулятора
Американский технологический гигант Google заплатил полмиллиона рублей (порядка 7,6 тыс. долларов) штрафа, который наложила на компанию Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.
"Google оплатил штраф, вынесенный по административному делу, деньги поступили на счета Роскомнадзора", – сообщил пресс-секретарь российского регулятора Вадим Ампелонский 1 февраля.
Ампелонский уточнил, что американской корпорации давалось времени для оплаты штрафа до 20 февраля.
В Роскомнадзоре также заявили, что, если компания не начнет исполнять законодательство, будет возбуждено второе административное дело, а штраф составит уже 700 тыс. рублей.
Напомним, что в декабре Россия наложила на Google штраф в размере 500 тыс. рублей за то, что компания не подключилась к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, на основании которого должны фильтроваться результаты поиска.
Также мы сообщали, что в апреле Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в России.
Кроме того, в корпорации Google заявили о масштабной утечке данных, которая затронула около 52,5 млн пользователей социальной сети Google+.
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