Google заплатил России 500 тыс. рублей

В Роскомнадзоре подтвердили, что деньги поступили на счет медиарегулятора

Фото: AFP

Google заплатил России 500 тыс. рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/415/5ab/5c54155abda75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/415/5ab/5c54155abda75.jpg 2019-02-01T11:53:00+02:00 Россия В Роскомнадзоре подтвердили, что деньги поступили на счет медиарегулятора

Американский технологический гигант Google заплатил полмиллиона рублей (порядка 7,6 тыс. долларов) штрафа, который наложила на компанию Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.

"Google оплатил штраф, вынесенный по административному делу, деньги поступили на счета Роскомнадзора", – сообщил пресс-секретарь российского регулятора Вадим Ампелонский 1 февраля.

Ампелонский уточнил, что американской корпорации давалось времени для оплаты штрафа до 20 февраля.

В Роскомнадзоре также заявили, что, если компания не начнет исполнять законодательство, будет возбуждено второе административное дело, а штраф составит уже 700 тыс. рублей.

Напомним, что в декабре Россия наложила на Google штраф в размере 500 тыс. рублей за то, что компания не подключилась к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, на основании которого должны фильтроваться результаты поиска.

Также мы сообщали, что в апреле Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в России.

Кроме того, в корпорации Google заявили о масштабной утечке данных, которая затронула около 52,5 млн пользователей социальной сети Google+.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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