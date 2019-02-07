Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости
Решив обложить акцизом "вредные" продукты, депутаты предложили удешевить "полезные"
В колбасных отделах российских продуктовых магазинов скоро могут появиться новые ценники. Экспертный совет при правительстве России решил, что продукты из переработанного мяса слишком вредны для здоровья, а потому заслуживают дополнительный налог – по примеру акциза на алкоголь и сигареты – 160 рублей на один килограмм.
По подсчетам инициаторов, деньги от акциза на колбасу, сосиски и бекон позволят снизить цены на другую, более полезную пищу. К примеру, могут подешеветь орехи, свежие овощи, зелень и цельнозерновые продукты.
В то же время колбасы, сосиски и бекон подорожают почти на треть. Сейчас в Москве килограмм колбасы стоит в среднем 1 тыс. рублей (более 400 гривен), сосисок – около 600.
Данную идею сперва поддержали в российском Министерстве здравоохранения, но потом чиновники стали открещиваться от колбасного сбора. Да и покупатели платить больше не хотят.
Вместо дополнительного налога чиновникам стоит подумать о качестве того, что попадает на прилавки российских магазинов, утверждают эксперты.
"Единственное, что может государство сделать в этой сфере – это прописать политику стандартов. Никаких специальных мер жесткого регулирования, кроме стандартов и соблюдение этих стандартов не существует. Уж точно не акцизная политика. Акцизная политика – не метод регулирования качества продуктов ни в какой сфере", – считает экономический эксперт Семен Новопрудский.
Однако российские чиновники уже высчитывают акцизы для других товаров – кроме колбасы, предложили ввести дополнительный налог на газированные напитки.
Напомним, ранее на популярном канале в YouTube был опубликован опрос, многие участники которого высказались против новых налогов и посоветовали правительству меньше воровать.
Кроме того, как мы уже писали, осенью резко подскочили цены на продукты в аннексированном Крыму – одновременно выросла стоимость всех связанных с зерном товаров.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый перл от Путина: уничтожать "санкционку" полезно
Российский президент озвучил одну невероятную причину, по которой запрещенные продукты не раздают нуждающимся
Ведьмы за Путина: колдуньи провели обряд в поддержку президента России
Ведуньи различного пошиба решили поддержать хозяина Кремля чернокнижным ритуалом