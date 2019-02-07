Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости

Сегодня, 06:53

Решив обложить акцизом "вредные" продукты, депутаты предложили удешевить "полезные"

Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости Россия Решив обложить акцизом "вредные" продукты, депутаты предложили удешевить "полезные"

В колбасных отделах российских продуктовых магазинов скоро могут появиться новые ценники. Экспертный совет при правительстве России решил, что продукты из переработанного мяса слишком вредны для здоровья, а потому заслуживают дополнительный налог – по примеру акциза на алкоголь и сигареты – 160 рублей на один килограмм.

По подсчетам инициаторов, деньги от акциза на колбасу, сосиски и бекон позволят снизить цены на другую, более полезную пищу. К примеру, могут подешеветь орехи, свежие овощи, зелень и цельнозерновые продукты.

В то же время колбасы, сосиски и бекон подорожают почти на треть. Сейчас в Москве килограмм колбасы стоит в среднем 1 тыс. рублей (более 400 гривен), сосисок – около 600.

Данную идею сперва поддержали в российском Министерстве здравоохранения, но потом чиновники стали открещиваться от колбасного сбора. Да и покупатели платить больше не хотят.

Вместо дополнительного налога чиновникам стоит подумать о качестве того, что попадает на прилавки российских магазинов, утверждают эксперты.

"Единственное, что может государство сделать в этой сфере – это прописать политику стандартов. Никаких специальных мер жесткого регулирования, кроме стандартов и соблюдение этих стандартов не существует. Уж точно не акцизная политика. Акцизная политика – не метод регулирования качества продуктов ни в какой сфере", – считает экономический эксперт Семен Новопрудский.

Однако российские чиновники уже высчитывают акцизы для других товаров – кроме колбасы, предложили ввести дополнительный налог на газированные напитки.

Напомним, ранее на популярном канале в YouTube был опубликован опрос, многие участники которого высказались против новых налогов и посоветовали правительству меньше воровать.

Кроме того, как мы уже писали, осенью резко подскочили цены на продукты в аннексированном Крыму – одновременно выросла стоимость всех связанных с зерном товаров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег налоги, Россия, акциз, колбаса, сосиски, бекон, мясная продукция

Вы сейчас просматриваете новость " Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый перл от Путина: уничтожать "санкционку" полезно

Вчера, 20:17

Российский президент озвучил одну невероятную причину, по которой запрещенные продукты не раздают нуждающимся

"Защита верующих", теракты, но без большого вторжения: чего ждать от Путина в ближайшие месяцы

Сегодня, 05:13

Военный эксперт оценил вероятность полномасштабной войны, если Кремль проиграет выборы в Украине

Ведьмы за Путина: колдуньи провели обряд в поддержку президента России

Сегодня, 00:40

Ведуньи различного пошиба решили поддержать хозяина Кремля чернокнижным ритуалом

Вредная для здоровья: в России водят налог на колбасу

4 февраля, 23:32

Цены вырастут почти на треть, а качество продуктов вряд ли повысится, говорят эксперты

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Вчера, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной