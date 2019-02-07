Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости

Решив обложить акцизом "вредные" продукты, депутаты предложили удешевить "полезные"

Госдума "обрадовала" россиян новым нелепым налогом: жители РФ в ярости 2019-02-07T06:53:00+02:00 Россия Решив обложить акцизом "вредные" продукты, депутаты предложили удешевить "полезные"

В колбасных отделах российских продуктовых магазинов скоро могут появиться новые ценники. Экспертный совет при правительстве России решил, что продукты из переработанного мяса слишком вредны для здоровья, а потому заслуживают дополнительный налог – по примеру акциза на алкоголь и сигареты – 160 рублей на один килограмм.

По подсчетам инициаторов, деньги от акциза на колбасу, сосиски и бекон позволят снизить цены на другую, более полезную пищу. К примеру, могут подешеветь орехи, свежие овощи, зелень и цельнозерновые продукты.

В то же время колбасы, сосиски и бекон подорожают почти на треть. Сейчас в Москве килограмм колбасы стоит в среднем 1 тыс. рублей (более 400 гривен), сосисок – около 600.

Данную идею сперва поддержали в российском Министерстве здравоохранения, но потом чиновники стали открещиваться от колбасного сбора. Да и покупатели платить больше не хотят.

Вместо дополнительного налога чиновникам стоит подумать о качестве того, что попадает на прилавки российских магазинов, утверждают эксперты.

"Единственное, что может государство сделать в этой сфере – это прописать политику стандартов. Никаких специальных мер жесткого регулирования, кроме стандартов и соблюдение этих стандартов не существует. Уж точно не акцизная политика. Акцизная политика – не метод регулирования качества продуктов ни в какой сфере", – считает экономический эксперт Семен Новопрудский.

Однако российские чиновники уже высчитывают акцизы для других товаров – кроме колбасы, предложили ввести дополнительный налог на газированные напитки.

Напомним, ранее на популярном канале в YouTube был опубликован опрос, многие участники которого высказались против новых налогов и посоветовали правительству меньше воровать.

Кроме того, как мы уже писали, осенью резко подскочили цены на продукты в аннексированном Крыму – одновременно выросла стоимость всех связанных с зерном товаров.

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