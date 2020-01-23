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Госдума одобрила предложенные Путиным поправки к Конституции: что дальше

23 января, 12:03

Работа над изменениями в Основной закон России продолжается

Госдума РФ. Фото: duma.gov.ru

Госдума РФ. Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы России на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняли в первом чтении президентские поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Как отмечается, работа над изменениями в Основной закон России продолжается.

Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял журналистам, что "между первым и вторым чтениями будет процедура приема поправок". В Комитете предлагали установить 15-дневный срок внесения поправок после принятия законопроекта в первом чтении. Фракции Государственной Думы уже заявили о том, что готовят свои поправки к законопроекту.

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Свою работу продолжает сформированная президентом РФ рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"После рассмотрения во втором и третьем чтениях Государственной Думой (необходимо не менее двух третей голосов депутатов) поправки также рассматривает Совет Федерации (необходимо не менее трех четвертей голосов членов СФ). Однако, в соответствии с Конституцией РФ, "поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации (…) вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что проект изменений в Конституцию также должен быть вынесен на всенародное голосование. Статья 2 законопроекта определяет, что рассматриваемый проект выносится на "общероссийское голосование".

Отметим, ранее у Путина ответили на идею внести в Конституцию право Украины и Беларуси "присоединяться" к РФ.

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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Россия Конституция Госдума РФ Владимир Путин

Источник: Сегодня

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