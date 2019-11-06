Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Госдума РФ "порадовала" россиян: в стране вернут вытрезвители

6 ноября, 13:14

Депутаты хотят наделить полицейских правом задерживать пьяных людей и доставлять их в спецучреждения

/ Фото: Pixabay

На фоне растущей статистики "пьяных" преступлений в России Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении в стране вытрезвителей, от которых в РФ решили отказаться еще в 2011 году.

Автор инициативы называет это "помощью лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Функционировать вытрезвители будут на основании государственно-частного партнерства.

Реклама

Вместе с этим российские депутаты планируют внести поправки в другой закон, чтобы наделить полицейских правом доставлять нетрезвых граждан в такие учреждения.

В тренде
Трамп выиграет следующие выборы в США: эксперт назвал три причины
Фото: REUTERS/Joshua Roberts

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что упразднение медицинских вытрезвителей привело к росту числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 34,9% с 2011 по 2018 год. Кроме того, увеличилось и число преступлений, которые совершили в отношении нетрезвых людей.

Стоит отметить, что на данный момент в России работают учреждения для помощи нетрезвым людям. Но на сегодняшний день российские полицейские не могут изымать из общественных мест пьяных людей, если они не нуждаются в медицинской помощи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия алкоголь алкоголики алкоголизм вытрезвители вытрезвитель

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцев
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцевРоссия
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз
В
В "Нафтогазе" раскритиковали претензии России из-за решений СтокгольмаЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...