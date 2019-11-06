Госдума РФ "порадовала" россиян: в стране вернут вытрезвители

Депутаты хотят наделить полицейских правом задерживать пьяных людей и доставлять их в спецучреждения

/ Фото: Pixabay

На фоне растущей статистики "пьяных" преступлений в России Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении в стране вытрезвителей, от которых в РФ решили отказаться еще в 2011 году.

Автор инициативы называет это "помощью лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Функционировать вытрезвители будут на основании государственно-частного партнерства.

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Вместе с этим российские депутаты планируют внести поправки в другой закон, чтобы наделить полицейских правом доставлять нетрезвых граждан в такие учреждения.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что упразднение медицинских вытрезвителей привело к росту числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 34,9% с 2011 по 2018 год. Кроме того, увеличилось и число преступлений, которые совершили в отношении нетрезвых людей.

Стоит отметить, что на данный момент в России работают учреждения для помощи нетрезвым людям. Но на сегодняшний день российские полицейские не могут изымать из общественных мест пьяных людей, если они не нуждаются в медицинской помощи.

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