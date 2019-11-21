Госдума России разрешила признавать физических лиц "иностранными агентами"

Госдума РФ. Фото: duma.gov.ru

Государственная дума Россия приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать "иностранными агентами" физических лиц. Документ поддержали 311 депутатов, четверо воздержались, сообщает "Радио Свобода".

Поправки предполагают, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, уточнял, что "если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов".

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А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с Министерством иностранных дел России.

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Закон об "иностранных агентах" принят в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список "агентов", если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены. Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

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