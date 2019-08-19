Гостеприимство по-швейцарски: лайнер делегации из России встретили истребители

Владимир Путин / Фото: AFP

Швейцария подняла военную авиацию, чтобы сопроводить самолет, на котором летели члены российской правительственной делегации.

Инцидент произошел 19 августа, когда россияне направлялись в Марсель, где у президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона запланированы переговоры.

Так, в воздушном пространстве Швейцарии к российскому лайнеру приблизились два истребителя с швейцарскими флагами. Когда самолет делегации покинул воздушное пространство страны, истребители прекратили сопровождение.

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Стоит отметить, что самого Путина на борту не было – он прибудет во Францию на другом самолете.

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Члены российского экипажа назвали случившуюся ситуацию штатной, а находившийся на борту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобное происходит не впервые, и назвал это "знаком гостеприимства" Швейцарии.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноту и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", – сказал Песков.

Напомним, в начале этого года два американских истребителя F-22 перехватили неподалеку Северной Америки два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь". Бомбардировщики вошли в канадскую зону идентификации ПВО, но оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

Мы также писали, что в марте истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, перехватили российские самолеты.

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