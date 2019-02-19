Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ

Сегодня, 15:55

Владимир Квачков оказался на свободе после декриминализации статьи о разжигании ненависти, которую ему вменяли

Фото: Pixabay
Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c0a/b11/5c6c0ab1185ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c0a/b11/5c6c0ab1185ec.jpg Россия Владимир Квачков оказался на свободе после декриминализации статьи о разжигании ненависти, которую ему вменяли

В российской республике Мордовия вышел на свободу отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, который отбывал в колонии восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, а также его адвокат Андрей Виканов, который заверил, что экс-офицер не будет заниматься политикой.

Ранее в этом месяце, 7 февраля, суд освободил 70-летнего Квачкова удовлетворил ходатайство, поданное им и его адвокатом в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), по которой его осудили.

Сегодня решение судьи вступило в законную силу.

Стоит отметить, что в 2017 году, когда ему оставалось полгода до освобождения, российскому полковнику добавили полтора года за разжигание ненависти и вражды к евреям.

В 2013 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Сам Квачков свою вину не признавал, утверждая, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

Стоит отметить, что 2000-х годах суд присяжных дважды оправдал Квачкова по делу о покушении на бывшего главу "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.

Напомним, что начальник ГРУ Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов скончался в прошлом году, как сообщили в его ведомстве, после тяжелой и продолжительной болезни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, мятеж, гру, Квачков

Вы сейчас просматриваете новость " Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шпионский скандал в Бельгии: глава контрразведки может быть "кротом" России

14 февраля, 13:20

Несколько лет назад чиновник предоставил доступ к гостайне двойной шпионке Кремля, а также уничтожал секретные документы

В Украине разоблачили агентов ГРУ в 11 областях

27 декабря 2018, 14:05

Агентурно-боевые группы занимались подрывами, политическими убийствами и похищением людей, отметили с СБУ

Смерть начальника ГРУ в Ливане: Кремль снова уличили во лжи

18 декабря 2018, 11:46

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности подтвердил, что Игорь Сергун умер не в Подмосковье, а в Ливане

Смерть главы ГРУ была неслучайной: СМИ раскрыли детали

24 ноября 2018, 01:42

Несмотря на то, что Игорь Коробов прослужил на должности менее трех лет, ему уже самому давно прочили отставку

Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

2 ноября 2018, 17:24

В настоящий момент военной разведкой занимается Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил

Российского шпиона в Австрии "сдали" британцы – СМИ

12 ноября 2018, 09:59

Великобритания передала Австрии данные о шпионе в связи с инцидентом в Солсбери, пишет Kleine Zeitung

В России подстрелили известного актера: первые детали

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

На церемонии похорон с Децлом произошел вопиющий скандал, фото

Россия начнет вторжение в Украину: генерал рассказал когда

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Идеальный вес женщины (таблица)