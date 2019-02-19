Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ

Владимир Квачков оказался на свободе после декриминализации статьи о разжигании ненависти, которую ему вменяли

Фото: Pixabay

Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c0a/b11/5c6c0ab1185ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c0a/b11/5c6c0ab1185ec.jpg 2019-02-19T15:55:13+02:00 Россия Владимир Квачков оказался на свободе после декриминализации статьи о разжигании ненависти, которую ему вменяли

В российской республике Мордовия вышел на свободу отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, который отбывал в колонии восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, а также его адвокат Андрей Виканов, который заверил, что экс-офицер не будет заниматься политикой.

Ранее в этом месяце, 7 февраля, суд освободил 70-летнего Квачкова удовлетворил ходатайство, поданное им и его адвокатом в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), по которой его осудили.

Сегодня решение судьи вступило в законную силу.

Стоит отметить, что в 2017 году, когда ему оставалось полгода до освобождения, российскому полковнику добавили полтора года за разжигание ненависти и вражды к евреям.

В 2013 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Сам Квачков свою вину не признавал, утверждая, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

Стоит отметить, что 2000-х годах суд присяжных дважды оправдал Квачкова по делу о покушении на бывшего главу "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.

Напомним, что начальник ГРУ Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов скончался в прошлом году, как сообщили в его ведомстве, после тяжелой и продолжительной болезни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.