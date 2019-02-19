Готовил мятеж и организовал партизан: в России освободили экс-полковника ГРУ
Владимир Квачков оказался на свободе после декриминализации статьи о разжигании ненависти, которую ему вменяли
В российской республике Мордовия вышел на свободу отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, который отбывал в колонии восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.
Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, а также его адвокат Андрей Виканов, который заверил, что экс-офицер не будет заниматься политикой.
Ранее в этом месяце, 7 февраля, суд освободил 70-летнего Квачкова удовлетворил ходатайство, поданное им и его адвокатом в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), по которой его осудили.
Сегодня решение судьи вступило в законную силу.
Стоит отметить, что в 2017 году, когда ему оставалось полгода до освобождения, российскому полковнику добавили полтора года за разжигание ненависти и вражды к евреям.
В 2013 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Сам Квачков свою вину не признавал, утверждая, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".
Стоит отметить, что 2000-х годах суд присяжных дважды оправдал Квачкова по делу о покушении на бывшего главу "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.
Напомним, что начальник ГРУ Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов скончался в прошлом году, как сообщили в его ведомстве, после тяжелой и продолжительной болезни.
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