В России на репетициях парада к 9 Мая почти четыре сотни военных заболели COVID-19

В России минимум 376 военных заразились коронавирусом на репетициях парада к 9 Мая, который в результате карантина перенесли. Об этом написал Проект.

Журналисты обратили внимание, что Минобороны РФ впервые отчиталось о первых заболевших 16 апреля — в день, когда Путин заявил о переносе парада на Красной площади, а на полигоне прошла последняя репетиция. Тренировки проходили три раза в неделю с конца марта.

В параде должны были участвовать около 15 тысяч человек, однако сколько из них репетировали, неизвестно.

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Выяснилось, что как минимум 376 военных заразились именно на репетициях парада: 90 курсантов и 16 офицеров суворовского училища в Твери, 100 курсантов и 20 офицеров нахимовского училища, 50 курсантов Военно-музыкального училища имени Халилова и около 100 военнослужащих Военного университета Минобороны. Заболевшие есть в Преображенском полку, в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Со слов родителей курсантов, речь идет о массовом заражении.

Также известно, что во время репетиций ношение масок было выборочным. Одни их шили сами, у других их вообще не было.

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Учащиеся Тверского суворовского училища рассказали, что после начала тренировок у пяти курсантов одновременно поднялась температура и пропало обоняние: их изолировали, но они пересекались с остальными военнослужащими во время приема пищи. После репетиций еще 15 человек с кашлем и высокой температурой обратились в санчасть училища.

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"Потом нас посадили в комнату и начали рассказывать про то, что мы сегодня будем делать, какие-то организационные моменты. И вскользь, между строк, говорят, что пришли первые результаты анализов — и из 15 человек анализ положительный у всех 15", – сказал один из курсантов.

Напомним, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в России празднуют как "День Победы в Великой Отечественной войне", президент РФ Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

Ранее сообщалось, что в оккупированный Крым Минобороны России будет направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

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