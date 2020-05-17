Говорят о теории заговора: в ЕС рассказали, как Россия распространяет фейки

Близкие к Кремлю источники способствуют распространению теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, считают в Еврокомиссии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет Bild am Sonntag.

"Наши наблюдения показывают, что различные официальные источники, и те источники, которые поддерживаются на государственном уровне – то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ – продолжают распространять теории заговора и дезинформацию (о коронавирусе, – ред.) в ЕС и его странах-соседях", – сказал он.

По словам Стано, таким образом РФ хочет подорвать доверие к Евросоюзу и государствам, входящих в него, а также поставить под сомнение меры, предпринятые Европой для преодоления кризиса из-за пандемии COVID-19.

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Те, кто ведет подобные кампании, стремятся "подорвать доверие общественности к местной власти", подчеркнул он. Действия России могут привести к "серьезным последствиям для общественного здоровья".

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Напомним, ранее в дезинформации Россию обвинили и в США. Американские чиновники считают, что Москва использует контролируемые государством средства массовой информации, а также фальшивые новостные страницы в интернете и подставных лиц в социальных медиа для распространения дезинформации о коронавирусе.

Более того, в Госдепе считают, что Россия использовала тысячи учетных записей в социальных сетях для распространения паники.

Также мы рассказывали, что в России хотят использовать коронавирус для отмены всех санкций.

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