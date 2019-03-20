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Гранатометы, автоматы и винтовки: в Подмосковье нашли крупный арсенал оружия

Сегодня, 13:07

На счету банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru.
Гранатометы, автоматы и винтовки: в Подмосковье нашли крупный арсенал оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/21e/944/5c921e944906a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/21e/944/5c921e944906a.jpg Россия На счету банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты

Один из самых масштабных в современной России арсеналов криминального оружия изъят в Подмосковье в рамках расследования деятельности банды рейдеров, которым вменяются убийства и похищения людей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В рамках уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ) на территории Московской области обнаружен тайник, из которого изъяты 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства и порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В частности, изъяты гранатометы ("Муха", "Шмель" и другие), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы ("УЗИ", "Витязь", "Скорпион"), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями, гранаты и запалы к ним; более 15 тыс. патронов, множество основных частей к огнестрельному оружию.

"На счету этой банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В рамках уголовного дела задержан ряд соучастников, в том числе два киллера", - говорится в сообщении.

В СК при этом отметили, что в настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии, "поэтому более подробная информация может повредить следствию".

"По изъятому оружию и боеприпасам назначена комплексная экспертиза. Сейчас следователи СК при оперативном сопровождении ФСБ проводят работу, направленную на установление других эпизодов преступной деятельности ОПГ, действовавшей на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах", – говорится в сообщении.

Позже Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео изъятия крупного арсенала оружия и взрывчатки в Подмосковье. На видео показывается, как специалисты спецслужбы спускаются в подземный тайник, закрытый тяжелым люком. Они достают пластиковые контейнеры, полиэтиленовые пакеты и сумки с оружием и боеприпасами. В тайнике хранилось большое количество огнестрельного оружия, в том числе винтовки, автоматы, различные пистолеты и несколько гранатометов.

Взрывчатка в тайнике хранилась в тканевых свертках.

В ЦОС ФСБ подтвердили, что "в результате проведенных следственных действий изъято: 100 единиц огнестрельного оружия, два СВУ, 36 кг взрывчатых веществ, 15000 патронов различного калибра".

"В их числе различных марок и модификаций: гранатометы, автоматы, гранаты и запалы к ним, пистолеты-пулеметы, пистолеты, приспособления для бесшумной стрельбы, винтовки, гладкоствольные ружья, часовые электродетонаторы", - сообщили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области обезвредили банду торговцев оружием.

Также мы писали, что СБУ задержала банду торговцев оружием, похищенным у военных на Донбассе.

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Тег оружие, арсенал

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Источник:

Интерфакс

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