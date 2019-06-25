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Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду

25 июня, 02:04

Гройсман считает, что в Раде должно быть 250 нардепов

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Верховную Рады после внесения изменений в Конституцию, которым будет сокращенно количество народных депутатов.

"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - сказал Гройсман в эфире одношо из украинских телеканалов в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что его политическая сила партия "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживает такое развитие событий.

По его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента, можно будет направить на другие сферы экономики.

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, Рада, Конституция, депутаты, Гройсман, парламентские выборы, выборы 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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