Грузовик протаранил пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

И автомобиль, и самолет получили серьезные повреждения

Фото: ВКонтакте.

Автомобиль технических служб врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing в московском аэропорту "Шереметьево", пострадал один человек.

"Сегодня вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта "Шереметьево" по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines", – сообщил информированный источник в аэропорту.

Он отметил, что в результате инцидента оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Фото: ВКонтакте

Также сообщается, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.

"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", – сказал источник.

Ранее мы писали, что в России произошло очередное ЧП с пассажирским самолетом, из-за чего он не смог вылететь в пункт назначения. Инцидент случился 17 апреля в московском "Внуково". Во время взлета рейса Москва – Махачкала после запуска турбин в правом двигателе лайнера Boeing-737, который принадлежит авиакомпании Utair, произошло возгорание.

В этом же аэропорту в феврале самолет задел хвостом землю при посадке. Из-за сильного ветра лайнер не смог приземлиться, и когда пошел на второй круг, повредил хвостовое оперение.

Также мы писали, что россиянин напился и угрожал взорвать самолет. В преддверии майских праздников в России участились случаи неадекватного поведения пьяных авиапассажиров.

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