Гуд бай, Америка: что нужно знать о санкциях США против России

Вашингтон готовит новый пакет антикремлевских санкций из-за Керченского кризиса

Фото: Getty Images.

Гуд бай, Америка: что нужно знать о санкциях США против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/567/fad/5c6567fad4f41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/567/fad/5c6567fad4f41.jpg 2019-02-14T19:09:00+02:00 Россия Вашингтон готовит новый пакет антикремлевских санкций из-за Керченского кризиса

Сегодня, 14 февраля, стала известна реакция Кремля на новые санкции, введенные Америкой. Скажем прямо: в России отреагировали на новые санкции США нервно. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возмутился законопроектом, назвав возможные ограничительные меры "безумными". Он обвинил американцев в многократном вмешательстве в выборы иностранных государств, в осуществлении кибератак на российскую инфраструктуру, "подчинении Вашингтоном Украины" и хаосе в Сирии, который туда якобы принесли американцы. Всего Косачев насчитал 80 подобных нарушений.

"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам. Отсюда безумные и бездумные санкции", – написал в Facebook Косачев.

Но Кремлю рассчитывать на послабления не приходится. 13 февраля исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил на заседании совбеса ООН, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом.

Какие новые санкции планирует ввести Вашингтон против Кремля и какие из введенных ранее продолжают действовать – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Россия ответит за Керченский кризис

Введение новых санкций анонсировал еще в январе этого года экс-посол США в Украине Джон Хербст на полях экономического форума в Давосе. Причина – агрессивное поведение Кремля в Керченском проливе. И вот в среду, 13 февраля сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России.

Список мер, который предлагают сенаторы ввести в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за события в Украине, разделяется на две части. Первая часть является ответом на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они касаются "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, будут введены ограничения на инвестиции в российские СПГ-проекты за границами Российской Федерации и вообще на все российские энергетические проекты.

Также американские законодатели хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора и российских "политических фигур, олигархов, членов их семей и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, как и анонсировал американский дипломат в Давосе, в самом деле является ответом на российскую агрессию против нашей страны. В частности, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудника ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

В том случае, "если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе" американские сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Согласно заявлениям сенатского комитета по иностранным делам, авторами документа выступили республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы – Бобо Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Реакция Кремля не заставила себя долго ждать: у Путина прокомментировали возможные новые санкции США как "оголтелую русофобию".

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что США своими мерами якобы пытаются вытеснит российские компании с мировых рынков.

"Теоретически надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, но в данном случае, при настроении и в Конгрессе, и в Сенате США надеяться на улучшение двухсторонних отношений или хотя бы устойчивую ремиссию этой болезни русофобии в данный момент не приходится. Мы видим проявления этой болезни. Это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная и не основывается на экспертных данных", – сказал спикер Кремля.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы США по новым санкциям против РФ "медицинским случаем" и призвала не относится к этому всерьез.

"Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном", – добавила она.

Какие санкции уже введены

2012 год, "Список Магнитского". Смерть в СИЗО – или, возможно, убийство, юриста Сергей Магнитского, который проходил свидетелем и обвиняемым по делу экономических преступлений фонда Hermitage Capital Management, привело к принятию сенатом США закона, который установил санкции в отношении официальных лиц РФ, причастных к гибели Магнитского. В список попали несколько десятков фамилий чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, их денежные и имущественные активы были заморожены.

Смерть в СИЗО – или, возможно, убийство, юриста Сергей Магнитского, который проходил свидетелем и обвиняемым по делу экономических преступлений фонда Hermitage Capital Management, привело к принятию сенатом США закона, который установил санкции в отношении официальных лиц РФ, причастных к гибели Магнитского. В список попали несколько десятков фамилий чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, их денежные и имущественные активы были заморожены. 2014 год, первый пакет санкций, введенных в связи с российской агрессией в отношении Украины. 17 марта 2014 сенатом был введен первый ограничительный список высокопоставленных российских и украинских политиков, которым запрещался въезд на территорию США, а их финансы и имущество, размещенное на американской территории, было заблокировано. Всего в список попали 11 человек, включая беглого президента Украины Виктора Януковича и политическую верхушку Крыма – тогдашнего спикера крымского парламента Владимира Константинова и самопровозглашенного "главу" Крыма Сергея Аксенова.

17 марта 2014 сенатом был введен первый ограничительный список высокопоставленных российских и украинских политиков, которым запрещался въезд на территорию США, а их финансы и имущество, размещенное на американской территории, было заблокировано. Всего в список попали 11 человек, включая беглого президента Украины Виктора Януковича и политическую верхушку Крыма – тогдашнего спикера крымского парламента Владимира Константинова и самопровозглашенного "главу" Крыма Сергея Аксенова. 29 марта 2014-го список расширяется до 21 персоны, включая депутата Госдумы Владимира Жириновского. Через год, 11 марта 2015 года, санкционный список был расширен еще на 14 персон, включая одиозного русского философа, теоретика так называемой "Русской весны" Александра Дугина.

2014 год, Канадские санкции. Следом за США аналогичные санкции вводит Канада. Кроме того, канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада приостанавливает военное сотрудничество с РФ. В дальнейшем Канада будет дублировать все американские санкции в отношении России.

Следом за США аналогичные санкции вводит Канада. Кроме того, канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада приостанавливает военное сотрудничество с РФ. В дальнейшем Канада будет дублировать все американские санкции в отношении России. 2014 год, блокада Крыма. 11 апреля 2014 США ввели пакет санкций против крымской нефтегазовой компании "Черноморнефтегаз" и добавили в санкционный список ряд крымских чиновников. Через четыре с половиной года, в ноябре 2018-го, под ограничительные меры попали санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", курорт "Мрия", ООО "Южный Проект", АО "Крымтеплоэлектроцентраль" и другие.

11 апреля 2014 США ввели пакет санкций против крымской нефтегазовой компании "Черноморнефтегаз" и добавили в санкционный список ряд крымских чиновников. Через четыре с половиной года, в ноябре 2018-го, под ограничительные меры попали санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", курорт "Мрия", ООО "Южный Проект", АО "Крымтеплоэлектроцентраль" и другие. 20 декабря 2014 года США и Канада ввели новый пакет санкций против Крыма и Севастополя с целью полной финансовой и экономической блокады полуострова. Весь экспорт услуг, технологий и товаров попал под запрет, отныне американским инвесторам было запрещено вести в Крыму какую-либо деятельность. Новый пакет также предоставлял министру финансов США право применять санкции против частных лиц и компаний, работающих в Крыму.

2014, санкции против оборонных предприятий и банков. 16 июля 2014-го новый пакет санкций был введен против ряда российских оборонных и сырьевых предприятий, включая концерн "Калашников", "Роснефть", "Новатэк", "Внешэкономбанк" и "Газпромбанк". Банкам было запрещено получать американские кредиты более чем 90 дней. А 29 июля 2014 года минфин США ввел санкции против Объединенной судостроительной корпорации РФ.

16 июля 2014-го новый пакет санкций был введен против ряда российских оборонных и сырьевых предприятий, включая концерн "Калашников", "Роснефть", "Новатэк", "Внешэкономбанк" и "Газпромбанк". Банкам было запрещено получать американские кредиты более чем 90 дней. А 29 июля 2014 года минфин США ввел санкции против Объединенной судостроительной корпорации РФ. Кроме того, санкции распространились на "ДНР" и "ЛНР". В ноябре 2018-го они были существенно расширены: кроме прочего, в обновленный "черный список" вошло министерство госбезопасности "ЛНР" в полном составе и бывший начальник ракетных войск и артиллерии РФ Владимир Зарицкий.

2 сентября 2015 список расширятся еще на 5 компаний, включая корпорацию "МиГ" и "Рособоронэкспорт". 22 декабря 2015 "черный список" пополняют дочерние компания банка ВТБ и Сбербанка за рубежом, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Сбербанка, ВТБ, банк ВТБ24, а также винодельческие компании из Крыма и Ялтинская киностудия. К сентябрю 2016-го в списке была уже 81 компания.

2014, Закон о санкциях. 12 декабря сенат США принял закон о санкциях против России, который разрешает вводить президенту страны новые санкции с целью давления на Россию. Закон был подписан Бараком Обамой 18 декабря.

12 декабря сенат США принял закон о санкциях против России, который разрешает вводить президенту страны новые санкции с целью давления на Россию. Закон был подписан Бараком Обамой 18 декабря. 2016, санкции против шести депутатов Госдумы от Крыма – Руслана Бальбека, Константина Бахарева, Андрея Козенко, Павла Шперова, Дмитрия Белика и Светланы Савченко.

Руслана Бальбека, Константина Бахарева, Андрея Козенко, Павла Шперова, Дмитрия Белика и Светланы Савченко. 2016 и 2017 годы, "Ядерные санкции". Были ведены в июле 2016 года против пяти российских оборонных предприятий, которые нарушили американский закон о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. А 25 марта 2017 года были расширены еще против восьми российских компаний согласно американскому закону о нераспространении оружия массового поражения, касающегося Сирии, Ирана и КНДР.

Были ведены в июле 2016 года против пяти российских оборонных предприятий, которые нарушили американский закон о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. А были расширены еще против восьми российских компаний согласно американскому закону о нераспространении оружия массового поражения, касающегося Сирии, Ирана и КНДР. 2016, санкции против силовиков, высылка дипломатов. 29 декабря Барак Обама ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц, объяснив это якобы имевшими место кибератаками на избирательную систему США со стороны России. Также США решили выслать 35 российских дипломатов.

29 декабря Барак Обама ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда российских организаций, а также шести физических лиц, объяснив это якобы имевшими место кибератаками на избирательную систему США со стороны России. Также США решили выслать 35 российских дипломатов. 6 апреля 2018 года Вашингтон внес в список санкций еще 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список вошли в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь совбеза Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие. Всего — семь российских бизнесменов и 17 чиновников. Кроме того, "черный список" пополнили еще 14 компаний, включая две государственные... Впрочем, уже в январе 2019-го американский минфин сообщил о снятии санкций с российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской – принадлежащая ему компания Rusal является вторым крупнейшим производителем алюминия в мире. При этом ограничительные меры в отношении самого миллиардера, приближенного к Путину, остаются в силе.

Вашингтон внес в список санкций еще 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список вошли в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь совбеза Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие. Всего — семь российских бизнесменов и 17 чиновников. Кроме того, "черный список" пополнили еще 14 компаний, включая две государственные... Впрочем, уже в январе 2019-го американский минфин сообщил о – принадлежащая ему компания Rusal является вторым крупнейшим производителем алюминия в мире. При этом ограничительные меры в отношении самого миллиардера, приближенного к Путину, остаются в силе. 2018, "Дело Скрипалей". 27 августа вступили в действие санкции в связи с отправлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании – в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. Новые санкции частично повторяли предыдущие: запрет на поставки товаров и услуг для оборонного сектора, а также технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия. А кроме того, запрет на оказание России финансовой помощи.

2018, санкции за нефть для Сирии. 20 ноября были введены санкции за содействие в поставках нефти нефти из Ирана правительству Сирии. В санкционном списке – "Мир бизнес банк", компании "Global Vision Group" и "Промсырьеимпорт". Кроме того, "черный список" пополнился еще шестью именами, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрея Догаева.

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