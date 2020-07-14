Хабаровск четвертый день бунтует против Кремля: люди скандируют "Свободу!" (фото, видео)

В Хабаровском крае России снова проходит акция протеста против ареста обвиненного в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Жители Хабаровска выходят на улицы уже четвертый день подряд.

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Как сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального, 14 июля после окончания рабочего дня около тысячи человек вновь собрались возле здания правительства региона с требованием освобождения Фургала из московского СИЗО "Лефортово". Кроме того, они требовали отставки президента РФ Владимира Путина.

После этого митингующие двинулись колонной по центральной улице города, скандируя лозунги "Свободу!", "Нам не нужен другой губернатор" и "Фургал – наш выбор".

Проезжающие мимо машины приветствуют митингующих гудками, на многих видны наклейки "Я/Мы Фургал".

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В свою очередь, как сообщает DVHab.ru, мэр Хабаровска и член путинской партии "Единая Россия" Сергей Кравчук выступил против митингов из-за эпидемии коронавируса.

"Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь, по статистике, один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе" – так Кравчук впервые прокомментировал протесты.

В Кремле по этому поводу заявили, что Путин "все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении врио" губернатора.

Как уже сообщалось, из-за ареста Фургала глава его партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной думы в полном составе.

Хабаровского губернатора подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. 9 июля его доставили самолетом в Москву для проведения следственных действий и в тот же день арестовали. Из-за этого 11 июля у него на родине начались стихийные демонстрации, на которые выходят десятки тысяч людей.

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