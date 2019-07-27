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Хакеры из РФ создают приложения-шпионы под видом популярных программ

27 июля, 10:31

В приложения встраивают расширение для передачи данных с экрана телефона

Фото: pexels.com

Российские хакеры загружают в интернет-магазины фейковые приложения-копии популярных программ, которые шпионят за владельцем смартфона. Об этом свидетельствует отчет компании Lookout, занимающейся цифровой безопасностью.

В фейковые версии Skype, Signal и PornHub для Android встраивают расширение Monocle, которое может считывать изображение с экрана смартфона и передавать его в Россию.

По словам инженера Lookout Апурвы Кумар, это обычный метод, который используют разработчики вредоносных программ. Они "перепаковывают" известное приложение с вредными функциями, чтобы не вызвать подозрения пользователей.

По данным Lookout, основными группами риска являются мусульмане, люди, проживающие на территории Кавказа, а также в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. Впрочем, компания отмечает: это не исчерпывающий список, и жертвами программного обеспечения могут стать и другие люди.

Как утверждает источник, расширение Monocle разработала компания, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ. Впервые вредоносную программу зафиксировали в 2016 году, впрочем, она активна и до сих пор. По мнению Lookout, разработчики могут работать и над аналогичным приложением для владельцев смартфонов Apple.

Ранее генсек НАТО Йенс Солтенберг заявил, что Альянс ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах".

Напомним в декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб. Она заявила, что спецслужбы РФ пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

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Тег Россия, шпионаж, хакеры

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