Хакеры взломали аккаунт МИД России в Twitter и сделали объявление

На странице в микроблоге появилось объявление о продаже базы российских туристов

Россия, которая с начала года совершила больше ста хакерских атак на сайты украинских госучреждений, сама подверглась кибератаке.

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Так, 2 июля группа неизвестных взломала страницу Министерства иностранных дел России в Twitter и разместила на ней объявление о продаже базы данных туристов – за личные данные россиян просили 66 биткоинов, что составляет около 600 тысяч долларов.

"Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам", – отметили в сообщении.

После случившегося на странице самого МИД РФ в микроблоге подтвердили взлом аккаунта, отметив, на данный момент работа страницы была восстановлена.

"Опубликованная на ленте в первой половине дня 2 июля информация является "фейком" и не имеет отношения к МИД России", – гласит заявление министерства, которое появилось еще позже.

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Ответственность за случившееся пока что ни одна хакерская группировка на себя на взяла.

Напомним, ранее Германия обвинила Россию в причастности к хакерской атаке на парламент, МИД и министерство обороны ФРГ и пригрозила санкциями.

Кроме того, Великобритания также заподозрила Россию в хакерской атаке, в результате которой произошла утечка в интернет секретных документов о торговле между Лондоном и Вашингтоном.

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