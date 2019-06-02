Мэр Лондона обвинил Трампа в фашистской риторике

Хан назвал и других политических деятелей, которые действую теми же методами, что и Трамп

Мэр Лондона Садик Хан. Фото: Facebook

Мэр Лондона Садик Хан сравнил язык, который использует Дональд Трамп для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов 20 века". Об этом говорится в материале The Guardian.

Хан относит Трампа к крайним правым и считает, что он несет угрозу демократическим ценностям.

"Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые люди набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам и свободам и ценностям, которые определяют наши либеральные и демократические общества на протяжении более 70 лет", – отмечает он на страницах издания.

Также Хан упрекнул Трампа в попытках вмешаться в британскую политику.

"Это человек, который также пытался использовать страхи лондонцев после ужасной террористической атаки на наш город, усилил твиты британской крайне правой расистской группы... И теперь пытается бесстыдно вмешаться в гонку лидерства Консервативной партии", – говорит мэр Лондона.

Хан называет имена и других людей, которые, по его мнению, действуют теми же методами, что и Трамп.

"Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж здесь, в Великобритании, используют те же самые разногласия фашистов 20-го века, чтобы заручиться поддержкой, но с новыми зловещими методами, чтобы донести свою мысль. И они набирают силу и завоевывают власть и влияние в местах, которые были бы немыслимы всего несколько лет назад", – считает Хан.

Напомним, в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут, сообщает американский телеканал ABC News.

Кроме того, в США большинство женщин отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post. Согласно опубликованным данным, 66% американок не одобряют то, как Трамп выполняет свои обязанности на посту главы государства.

Также ранее мы писали, что мэр Лондона предложил недовольным победой Трампа американцам переехать в Британию.

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