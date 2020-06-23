"Хоть тресни, а голосование проведи": в России рассказали, как Путин попал в ловушку

На данный момент у президента РФ Владимира Путина падает рейтинг, и он предпочел бы отказаться от всероссийского голосования за поправки к Конституции об обнулении его президентских сроков, однако без этого референдума эта норма не вступит в силу. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

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Он считает, что у Путина и так с юридической точки зрения очень слабая позиция с этими поправками.

"Поправки "с бору по сосенке" довольно хлипкие, взаимно неувязываемые. Все это выглядит довольно жидко. И, я полагаю, у Путина была примерно такая идея: пусть слабые, жидкие, но вот три четверти народа – 75%, а лучше 80% – поддержали, и все, воля народа, идите вы все со своими претензиями лесом… И, кстати, эта идея была вполне реальна, если бы голосование состоялось по плану – в апреле – все получилось бы так, как планировал Кремль", – сказал Орешкин.

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По его словам, сейчас, когда рейтинг падает, Путин, конечно, предпочел бы отказаться от голосования, однако без него уже не обойтись.

"Поскольку вопрос всероссийского голосования по этим изменениям "узаконен" Конституционным судом. У КС был очень интересный вердикт, который состоял из двух частей. Первая – это, собственно, решение по поправкам. КС, конечно, написал, что поправки полностью соответствуют "духу и букве" и так далее. А вот вторая часть – по процедуре. Как эти изменения вступают в силу. И здесь КС написал, в том числе, что поправки вступают в силу после всероссийского голосования. То есть с юридической точки зрения провести поправки без голосования уже нельзя. Тут Путин попал в ловушку. Хоть тресни, а голосование проведи", – резюмировал политолог.

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Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности, идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Но при этом в России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как военный парад, голосование за изменения в Конституции по обнулению президентских сроков, во время пандемии коронавируса "приготовлениями к убийству" россиян.

Видео: Reuters

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