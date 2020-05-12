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Хотел "изгнать" Путина: якутского шамана отправили в психбольницу

12 мая, 16:30

Денис Беспалов

Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа

Шамана Александра Габышева из Якутска, который ранее пытался дойти до Москвы, чтобы "изгнать" Владимира Путина, принудительно отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщила правозащитная организация "Правозащита Открытки".

Как сообщают правозащитники, Габышева увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

Также сообщается, что к Габышеву трижды приходили люди, которые представлялись медработниками, и хотели взять тест на коронавирус, однако он отказывался от теста.

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Напомним, в марте 2019 года шаман Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

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Отношении шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

В октябре прошлого года "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву. Однако 10 декабря он и двое его сторонников были вновь задержаны.

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Россия шаманы Владимир Путин

Источник: Интерфакс

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