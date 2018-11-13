ИГИЛ хотели взорвать российскую военную базу

Террористы были задержаны, а их главарь рассказал, почему они хотели напасть на российских военных

После того, как в России ФСБ выявила ячейку "Исламского государства", террористы хотели отомстить россиянам за войну в Сирии, запланировав теракт на российской военной базе в Таджикистане.

Об этом сообщает Радио Озоди.

Таджикские спецслужбы сообщили, что 4 ноября была задержана группа из 12 человек, которые по задания ИГИЛ планировали нападение в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе.

"Главарем группы был некий Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, потом через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ", – сказал источник в спецслужбах Таджикистана.

Как стало известно, главаря террористов допрашивали недалеко от 201-й базы россиян, очевидцами которого стали и местные жители.

"Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ. Мужчина также сказал, что их цель была комендатура военной базы", – рассказал один из очевидцев.

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"Он подтвердил, что хотели взорвать военную базу и каяться не собираются", – рассказала местная жительница Зумрад Сафарова, отметив, что он жаловался на притеснения мусульман в России.

Еще один очевидиц рассказал, что, по словам террориста, теракт изначально планировался в людном месте, но затем планы поменялись.

"Мужчина также сказал, что они купили все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в одной из аптек района Мехколонна".

Российская 201-я военная база была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии с целью защиты независимости и поддержки конституционного строя в Таджикистане. 201-я РВБ является крупнейшим российским военным объектом за рубежом. Ее части и подразделения дислоцированы в городах Душанбе и Курган-Тюбе.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" директор Международного центра исследований проблем безопасности, рассказывая о терроризме в мире, говорил, что эффективно бороться с террористами-одиночками пока не удается. И за то, что Украина входит в первую двадцатку стран с террористической угрозой, надо "поблагодарить" Россию.