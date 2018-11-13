ИГИЛ хотели взорвать российскую военную базу

Сегодня, 09:18

Террористы были задержаны, а их главарь рассказал, почему они хотели напасть на российских военных

Фото: AFP
Фото: AFP

После того, как в России ФСБ выявила ячейку "Исламского государства", террористы хотели отомстить россиянам за войну в Сирии, запланировав теракт на российской военной базе в Таджикистане.

Об этом сообщает Радио Озоди.

Таджикские спецслужбы сообщили, что 4 ноября была задержана группа из 12 человек, которые по задания ИГИЛ планировали нападение в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе.

"Главарем группы был некий Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, потом через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ", – сказал источник в спецслужбах Таджикистана.

Как стало известно, главаря террористов допрашивали недалеко от 201-й базы россиян, очевидцами которого стали и местные жители.

"Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ. Мужчина также сказал, что их цель была комендатура военной базы", – рассказал один из очевидцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Он подтвердил, что хотели взорвать военную базу и каяться не собираются", – рассказала местная жительница Зумрад Сафарова, отметив, что он жаловался на притеснения мусульман в России.

Еще один очевидиц рассказал, что, по словам террориста, теракт изначально планировался в людном месте, но затем планы поменялись.

"Мужчина также сказал, что они купили все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в одной из аптек района Мехколонна".

Российская 201-я военная база была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии с целью защиты независимости и поддержки конституционного строя в Таджикистане. 201-я РВБ является крупнейшим российским военным объектом за рубежом. Ее части и подразделения дислоцированы в городах Душанбе и Курган-Тюбе.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" директор Международного центра исследований проблем безопасности, рассказывая о терроризме в мире, говорил, что эффективно бороться с террористами-одиночками пока не удается. И за то, что Украина входит в первую двадцатку стран с террористической угрозой, надо "поблагодарить" Россию.
Россия, Таджикистан, теракт, террористы, база

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

125 тыс. долларов за смелость: в Австралии хотят отблагодарить бездомного

Сегодня, 01:38

Пользователей сети поразило то, как безоружный Майкл Роджерс поставил свою жизнь под угрозу, чтобы остановить террориста

Другие страны

Фото: AFP

Теракт ИГИЛ возле школы в Кабуле: десятки жертв

Вчера, 16:17

Террорист пытался прорваться к протестующим, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего и произошел взрыв
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Теракт в центре Мельбурна устроило "Исламское государство"

9 Ноября, 14:56

В террористической группировке заявили, что атаковавший людей в бизнес-квартале города мужчина был боевиком "халифата"

Другие страны

Иллюстрация: AFP

В Багдаде прогремела серия взрывов: восемь человек погибли, 16 - ранены

5 Ноября, 08:27

Четыре взрыва произошли в районах, населенных преимущественно шиитами
Загрузка...