Игра на нервах: в России отреагировали на отмену встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Сегодня, 18:12

По мнению российского сентатора, неизвестно, представится ли США снова такой хороший шанс

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В России один из членов Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал игрой на нервах всего человечества отказ президента США Дональда Трампа от саммита с КНДР в Сингапуре. По его мнению, "Вашингтон, вероятно, еще не определился со сценарием разрешения кризиса на Корейском полуострове". Об этом пишет ТАСС

"Вот такой ответ последовал из Вашингтона на демонтаж в КНДР ядерного полигона Пхунгери. Это какая-то политическая эквилибристика, игра на нервах у всего человечества. Создается впечатление, что Вашингтон специально подвешивает эту проблему, и дело, на мой взгляд, не в последнем заявлении лидера КНДР. Страны и раньше обменивались довольно резкими посланиями, это лишь предлог", – сказал Клинцевич.

Как известно, Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорится в послании Трампа Ким Чен Ыну, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома. Президент США заявил в письме, что Ким Чен Ын упустил возможность "установить прочный мир".

Клинцевич посчитал, что таким образом США упустили хороший шанс на примирение, и никто не знает, представятся ли новые шансы. 

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг уведомил Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.
Россия, США, переговоры, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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