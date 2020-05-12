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"Игра сдохни или умри": россияне отреагировали на слова Путина о коронавирусе

12 мая, 13:50

Станислав Кожемякин

Жителей РФ возмутило решение их президента отменить карантин в разгар эпидемии

Нелепое заявление президента России Владимира Путина, в котором он сообщил о мнимых успехах по борьбе с коронавирусной эпидемией, разозлило россиян.

Сограждане Путине не поняли его решение о постепенном выходе России из карантина, а также утверждение о том, что введение режима самоизоляции и нерабочих дней позволило затормозить распространение инфекции.

На фоне того, что именно в этот день в РФ зафиксировали очередной антирекорд – 11 600 новых зараженных за сутки, его слова выглядит как минимум смешно

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Следует отметить, что по состоянию на 12 мая в РФ зафиксировали 232 243 случая заражений коронавирусом, большинство из них – в Москве, на которую приходится 121,3 тыс. всех инфицированных. Кроме того, с начала эпидемии 43 512 человек в России победили вирус, а 2 116 – скончались.

Напомним, что российские власти долгое время готовились к Параду победы на 9 мая. Однако в итоге Путин все же отменил мероприятие. Несмотря на это, позже стало известно, что на репетициях военного праздника как минимум 376 военных заразились коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия коронавирус Владимир Путин COVID-19

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