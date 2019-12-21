Импичмент Трампу и теракт на Лубянке: главные события мира

"Московский стрелок" Манюров устроил теракт в самом центре столицы РФ. Фото: скриншот

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В России собираются пустить поезда по мосту в оккупированный Крым, а в Чехии протестуют против премьер-министра Андрея Бабиша. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Бойня в центре Москвы: все подробности

В четверг, 19 декабря, вечером в центре Москвы гремела стрельба из пистолетов и автоматов. В районе Лубянской площади российской столицы, где расположено здание Федеральной службы безопасности РФ, неизвестные устроили бойню, жертвами которой стали несколько человек, кроме того, были раненые.

"Вышли с работы, буквально 50 метров прошли в сторону Кузнецкого моста. Через дорогу шел мужик в черном с автоматом. Начал стрелять, убил ДПСника, пошел дальше. Он весь в черном был одет, но лица его мы не видели", – рассказал очевидец.

По официальной версии, погиб один сотрудник ФСБ. Еще пятеро получили ранения, в том числе тяжелые. Изначально российские СМИ сообщали о трех нападавших, но позже выяснилось, что стрелок действовал в одиночку. Он был ликвидирован.

СМИ выяснили имя предполагаемого убийцы – Евгений Манюров. Он жил в Подольске, в Подмосковье. Ему было 39 лет. Журналисты разыскали мать стрелка, которая рассказала, что сын в детстве занимался боксом и рукопашным боем. Также любил стрельбу, которой увлекался "как хобби" на протяжении 3-4 лет. В армию он, кстати, так и не пошел – по какой причине, СМИ не уточняют.

Близких друзей у Евгения не было: "Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет". С отцом тоже практически не разговаривал, общались по праздникам. Еще одна интересная деталь – по словам матери, в последнее время сын разговаривал "c какими-то арабами по телефону", по-английски, потому она не понимала, о чем. А соседка сказала, что Манюров "был весь в себе, все время ходил в камуфляже".

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Стрельба в центре Москвы: все подробности, фото и видео".

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За первую статью – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался. Вторая статья – препятствование расследованию Конгресса – набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.

Россия завершила строительство ж/д через Крымский мост

Россия завершила строительство железнодорожной части Керченского моста в оккупированном Крыму.

"В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор "Тамань". Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент выполняется проверка железнодорожной автоматики.

"До открытия железнодорожного движения еще предстоит завершить тестирование более 2 тысяч энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. В момент прохода состава по мосту арки будут подсвечены в цвета флага России. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря", – сообщили в пресс-службе.

В Праге новая волна протестов: требуют отставки премьер-министра

В Праге продолжаются многотысячные митинги с требованием отставки главы правительства Андрея Бабиша. По информации полиции, на улицы чешской столицы вышли около 7000 человек. Организаторы говорят – протестующих было вдвое больше. Поводом для новой волны демонстраций стал аудит Еврокомиссии. Согласно его результатам, Чехия должна вернуть миллион евро, полученных в виде дотаций для связанных с Бабишем фирм. Кроме того, в начале декабря чешская прокуратура возобновила расследование возможных финансовых махинаций премьера.

"Я здесь, потому что моральная сторона политики меня не устраивает. Думаю, в других странах при таких обвинениях премьер уже бы ушел. Наш, наоборот, говорит, что не собирается в отставку. Не думаю, что так должно быть в политике", – говорит житель Праги.

Напомним, о первой волне протестов новости "Сегодня" писали неделю назад: в Праге участники многотысячного митинга требуют отставки премьера. Тогда митингующие, среди которых было много молодежи, заполнили большую часть Вацлавской площади.

Правительство Великобритании выступило против референдума о независимости Шотландии

Власти Великобритании выступили против проведения референдума о независимости Шотландии и назвали его нежелательным. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

"Народу Шотландии надоели постоянные политические споры и бесполезные дебаты. Вот почему мы не будем поддерживать планы первого министра (Старджен. – Ред.) о проведении еще одного нежелательного референдума об отделении", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что глава правительства Великобритании планирует после выхода страны из ЕС укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

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