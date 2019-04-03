Инцидент в Петербурге: взрыв в военной академии попал на видео

Случайно проезжавший мимо водитель снял на авторегистратор момент случившегося

Фото: Wikipedia

Инцидент в Петербурге: взрыв в военной академии попал на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/48e/784/5ca48e78449cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/48e/784/5ca48e78449cb.jpg 2019-04-03T13:44:00+03:00 Россия Случайно проезжавший мимо водитель снял на авторегистратор момент случившегося

Момент взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали четыре человека, попал в сеть.

Видео, которое случайно снял на авторегистратор проезжавший мимо одного из крупнейших военных вузов России очевидец, было опубликовано местным изданием "Фонтанка".

На снятых кадрах видно, как выбитое взрывном волной стекло на втором этаже здания осыпает осколками проезжую часть и автомобиль автора, а из оконного проема валят клубы дыма.

Напомним, что взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.

Также, как мы уже писали, следователи не исключают, что взрывчатку в военной академии подложили специально. Кроме того, в качестве подозреваемых рассматриваются не только посторонние люди, но также как преподавательский, так и курсантский состав академии.

Что касается собственно взрывного устройства, то точный его состав пока не установлен, однако "это может быть и пластит, и тротил, и что-то другое".

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