Ингибитор холинэстеразы: что известно о яде, который отравили Алексея Навального

Немецкие врачи подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя изначально медики из Омска заявляли о сбое в обмене веществ его организма.

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Сами ферменты холинэстеразы отвечают за передачу нервного импульса от мозга к различным органам человека. Ингибиторы полностью или частично препятствуют этому процессу, что выводит организм из строя и, в свою очередь, может грозить тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода.

Однако, как пишет Mash, в малых дозах ингибиторы холинэстеразы также могут использоваться и в медицине. В частности, препараты из этой группы используют в неврологии и офтальмологии, например, как для диагностики, так и при лечении глаукомы, а также болезней Паркинсона, Альцгеймера и Пика.

Поэтому в медицине существуют и препараты, содержащие такие вещества. В частности, это ривастигмин, донепезил. Однако самым самым распространённым источником ингибиторов холинэстеразы все же являются органофосфорные удобрения.

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Некоторые эксперты называют антихолинэстеразные препараты ядами и отмечают – к ним относится большое количество веществ, в том числе и нервно-паралитический агент "Новичок", которым в 2018 году российские шпионы отравили в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Однако это не значит, что Навального отравили именно этим ядом.

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Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 18 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске, однако терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивал на необходимости его лечения за границей. На этом фоне 22 августа его эвакуировали в больницу Шарите в Берлине.

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