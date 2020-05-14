Instagram опять удалил страницу Рамзана Кадырова: названа причина

Соцсеть блокирует главу Чечни уже второй раз за 2,5 года

Пока американские власти проверяют иностранные счета главы российской республики Чечня Рамзана Кадырова, модераторы заблокировали его страницу в социальной сети Instagram.

В компании Facebook, которой принадлежит Instagram, объяснили это тем, что в отношении чеченского лидера действуют санкции США.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", – заявил представитель Facebook 14 мая.

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Стоит отметить, что Кадырова уже не впервые блокируют в соцсетях. В декабре в 2017 году его страницы в Instagram и Facebook тоже были удалены. Тогда это также связали с санкциями. Новую страницу он завел в ноябре 2018 года, то есть она просуществовала около полутора лет.

Напомним, что в санкционный "список Магнитского", в который Минфин США включает тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и принципа верховенства права (изначально – только в России, но позже его действие распространилось и на другие страны), Рамзан Кадыров попал как раз в 2017 году.

А о методах, которые режим Кадырова применяет против критиков чеченского правительства, вы можете узнать в видеосюжете:

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