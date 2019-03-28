Интервенция США и "гумпомощь": в России сделали заявление по Венесуэле

Штаты могут атаковать Венесуэлу с островов Кюрасао, которыми им разрешили пользоваться Нидерланды

Фото: AFP

Интервенция США и "гумпомощь": в России сделали заявление по Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca3/311/5c9ca3311b5b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca3/311/5c9ca3311b5b7.jpg 2019-03-28T12:34:39+02:00 Россия Штаты могут атаковать Венесуэлу с островов Кюрасао, которыми им разрешили пользоваться Нидерланды

Россия доставила в Венесуэлу новую партию "гуманитарной помощи", сообщила 28 марта представитель МИД РФ Мария Захарова. Точную дату доставки она не называет, но якобы это произошло на днях.

"На днях в Каракас доставлена новая партия гуманитарной помощи с медицинскими модулями, в соответствии с основополагающими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в частности 46/182 и на основании обращения венесуэльского правительства", — сказала она.

В то же время, Захарова утверждает, что США могут использовать острова Кюрасао, которые принадлежат Нидерландам, для военной агрессии против Венесуэлы.

Она отметила, что Вашингтон и Гаага подписали соглашение об использовании инфраструктуры острова Кюрасао для гуманитарных поставок в Венесуэлу.

"Если говорить в контексте и с привязкой к реальности, Гаага выдала американцам карт-бланш на использование своей бывшей колонии в качестве плацдарма для агрессивного вмешательства в дела Венесуэлы под прикрытием гуманитарных лозунгов", – добавила спикер российского МИД.

Напомним, что на прошлой неделе в Каракас прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – с военными Вооруженных сил РФ.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо уже назвал это нарушением конституции своей страны.

Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон готов изучить все возможные варианты реагирования на прибытие в Венесуэлу самолетов с российскими военными.

Ситуация в Венесуэле и резолюция Европарламента о чрезвычайном положении в этой стране стали одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в сюжете "Сегодня":

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