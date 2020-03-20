Интервью с российским экспертом: "Есть ощущение, что Путин уже точно навсегда"

До 2036 года Путин может сидеть в Кремле, если в 2024 году выдвинет свою кандидатуру в президенты России

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое должно окончательно оформить транзит власти после 2024 года, назначено на 22 апреля. Такой указ подписал Владимир Путин. Правда, уже сейчас понятно, что никакого транзита и уж тем более смены власти в России не будет.

Поправка первой в мире женщины-космонавта, депутата Валентины Терешковой, об обнулении президентских сроков Путина прошла одобрение Госдумы и Конституционного суда России. После всенародного референдума 22 апреля, который, кстати, не несет никакой юридической силы, в 2024 году Владимир Путин получит законное право баллотироваться в президенты в пятый раз.

В интервью сайту "Сегодня" руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги Андрей Колесников рассказал, почему в Кремле решили не проводить досрочные выборы Госдумы и почему Путин будет президентом минимум до 2036 года.

- Во вторник Путин подписал указ о проведении "референдума" по поправкам в Конституцию 22 апреля, хотя изначально называлась дата 18 марта. Стоит ли здесь искать некий символизм, поскольку 22 апреля – это День рождения Ленина?

- Символизма нет. Судя по всему, это некоторая такая случайность. Администрация президента этому очевидно не придавала такого значения. Это уже давно обсужденный сюжет. Просто, судя по всему, эта дата показалась удобной. Скорее, можно посмотреть с другой стороны – когда еще принималось это решение, не было эпидемии и была уверенность в том, что празднование 9 мая пройдет по полной программе. Сейчас такой уверенности нет, хотя, конечно, решения будут приниматься ближе к дате. Сочетание мобилизационных событий – голосование за Конституцию, а потом почти сразу праздники плюс 9 мая – в общем могло бы составить такую мобилизационную пару для поддержки Путина.

- На встрече с главой ЦИК Путин не исключил, что 22 апреля – это не окончательная дата. Обсуждается также 12 июня – День России.

- Путин действительно это поставил в зависимости от развития эпидемии, которая еще совсем не на пике в России. Очень трудно предсказать развитие событий. Уже заранее многие упрекают власть в том, что она не заботится о здоровье, а заботится о своей преемственности в плане этого голосования. Чтобы избежать претензий, теоретически говоря он (Путин. – Авт.) может это перенести. Другой вопрос, что надолго переносить, раз он набрал такую крейсерскую скорость, он не очень хочет и не очень может. Нужно этот пирог испечь, пока плита включена. Немного в сложном он здесь положении. Пока указ подписан.

- А есть ли смысл в таком голосовании вообще, ведь никакой юридической силы оно не несет?

- Для него это голосование имеет смысл, потому что он автократ. А автократ должен быть во всем поддержан народом напрямую. Это его форма общения с народом. Она с сомнительной юридической легитимностью. Но услужливые юристы придумывают вот эту форму. Как сказал Клишас (глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, автор поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас. – Авт.), – это новая форма народовластия. Конституционный суд в общем-то даже ссылается на это голосование в своем заключении, где он одобрил все, что мог одобрить. С одной стороны, все это имеет квази-правовую форму. С другой, ну раз Конституционный суд все это подтвердил, значит, это легитимное действие и событие. Повторюсь, для Путина, как для автократа, очень важна поддержка людей. Он будет потом на нее ссылаться всю оставшуюся жизнь.

- Хорошо. Допустим, 22 апреля большинство россиян одобрят изменение Конституции. Что дальше? Что изменится?

- С одной стороны, не изменится ничего. Как жили при этом режиме, так и будем продолжать жить. Режим этот сложился, окончательно созрел в том виде, в каком он себя проявил после лета 2019 года, – после подавления протестов в Москве (когда на выборах в Мосгордуму не зарегистрировали оппозиционных кандидатов, на акции протестов в Москве вышли вышли 50 тыс. человек. – Авт.) с демонстрацией силы и с одобрением применения силы со стороны самого Путина. То есть, у силовиков сейчас есть индульгенция на любые действия. И недавние события, когда жесточайшим образом избили девушку-активистку (19-летнюю Веру Олейникову за плакат "Лутин пох" во время акции возле здания ФСБ в Москве. – Авт.) и Пономарева (правозащитник Лев Пономарев. – Авт.), которому 78 лет…То есть, они уже совершенно ни с чем не считаются, будут давить, как давили летом и осенью прошлого года. Это тот же самый режим, просто с еще большей степенью безысходности, потому что есть ощущение, что Путин теперь уже точно навсегда. Хотя, с одной стороны, в этом нет никакой новости. Но когда это подтверждено официально, это сильно вгоняет общество в депрессию и деморализует, не говоря уже о том, что сейчас никто ни о чем не думает, кроме коронавируса, конечно же.

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- То есть, второго Путина в России не будет и быть не должно. По сути, после изменений в Конституцию начинается новый отсчет президентских сроков Путина.

- Ну, фактически да. Получается, давно произведены эти расчеты, что до 2036 года он может сидеть, до своих 83-84 лет, если только, конечно, воспользуется этой опцией. В 2024 году, наверное, воспользуется. Ради этого все и делалось. А дальше по ситуации.

- То есть, в 2024 году Путин будет баллотироваться?

- А иначе не стоило было затевать это все, всю эту историю с Терешковой и принятием поправок.

- Давайте поговорим о поправке Терешковой, которая подняла волну бурных обсуждений – обнуление президентских сроков. Раньше Путин говорил, что не претендует на должность президента, что нужна сменяемость власти и т.д. Что изменилось?

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- Он подумал и решил, что это наиболее простая и эффективная в употреблении модель преемственности. Думаю, то, что произошло, это действительно результат его личных раздумий о том, как лучше сделать. Белорусский вариант пока отложен, поскольку Лукашенко категорически сопротивляется объединению. Вариант с Госсоветом, который казался основным, тоже, очевидно, Путина по некоторым размышлениям не устроил. Потому что, как он сам сказал, это формирование системы двоевластия, если есть полноправный президент и некий отец нации в лице представителя Госсовета. Даже при хороших отношениях они могут войти в клинч. Поэтому он решил совместить позицию отца или дедушки нации с позицией президента. Так проще. И мы видим, что общественное мнение, если это можно назвать общественным мнением, проглотило это без всяких проблем.

- Почему все-таки Путин решил остаться и не готовить преемника к 2024 году? Страх перед внешними силами, которые, как считает сам Путин, могут воспользоваться ситуацией, как в 1991 году?

- Ну, может быть, Путин так считает. Но никаких внешних сил в 1991 году не было. Нет никаких внешних сил и сейчас. Никому это не нужно абсолютно. Как через преемника внешние силы могут влиять, допустим, на личную безопасность Путина? Ну, сидел и ждал своей очереди терпеливо Дмитрий Анатольевич Медведев. Его временно сбросили с корабля, хотя это не означает, что его не могут в какой-то момент вдруг вернуть. Поменяв правительство, Путин просто ответил на некий абстрактный запрос общества на какие-то политические перемены. Но вертикаль от этого не стала менее вертикальной. Мишустин в общем не очень заметен и выполняет абсолютно техническую роль. Он второе лицо при Путине. Реальный премьер-министр, конечно же, Путин. То есть, система в еще большей степени вертикализировалась. Ну и зачем Путину тогда другой преемник, кроме Путина? Искать его, вытаскивать какого-нибудь наследника с позиции вице-губернатора, выращивать, или приглядываться к Мишустину? Все равно этот процесс будет идти и, наверное, он все равно присматривается к молодым кадрам, и очень большое внимание уделяется новым технократам, которым сейчас 40-50+. Но пока проще вот так. Простота схемы оказалась очень привлекательной для Путина.

- Загадочный Госсовет. После ежегодного послания Путина Федеральному собранию говорили, что после 2024 года он возглавит этот орган. Сейчас мы видим, что Путин остается навсегда. Зачем тогда вводить Госсовет в Основной закон?

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- Ну, поскольку процедура возведения и изменения статуса Госсовета на более высокий уже была запущена, зачем ее останавливать в конце концов? Какая разница? Ну, пусть будет такой вот серьезный совещательный орган, будут они что-то такое там обсуждать. В этом нет ничего страшного. Эта логика пусть будет, что называется, до кучи.

- Давайте вернемся к 10 марта, когда Путин приехал в Госдуму. Помимо громкого предложения Терешковой, прозвучала еще поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах Госдумы в сентябре. Почему она сорвалась? СМИ сообщали, что в АП на это делали ставку.

- Действительно, я думаю, что этот вариант всерьез рассматривался, были утечки. И, думаю, в общем-то до последнего, Терешкова сама не очень понимала, правильно она делает или нет. Но главный начальник здесь оперативно принял решение, которое было удобно ему. Если он решил обнулять сроки, то зачем ему собственно тогда устраивать досрочные выборы Думы? Они осмыслены, если после этого происходят досрочные выборы президента. Зачем ему это сейчас надо? Он спокойно может досидеть эти оставшиеся четыре года, а потом еще продлить себе существование. А так бы он его себе укоротил. Смысла в этом нет, к тому же, на фоне происходящих событий с тем же коронавирусом, ну какие сейчас выборы? Это, в общем, довольно сложно технически проводить. При том, что решение сначала о досрочных выборах, а потом об их отмене, которое объявил сам Путин, принималось еще когда не было такой остроты проблемы с вирусом, и они еще всерьез думали, что и выборы возможны, и эпидемия пройдет стороной. В общем-то, не думали о медицинских проблемах, а думали о том, как им удобнее все устроить политически.

- Коронавирус внес серьезные коррективы в политические планы…

- В то время он не играл такой роли. Скорее, решение Путина связано с тем, что это не нужно.

- То есть, с вероятностью на 90% можно предполагать, что досрочных президентских и выборов в Госдуму не будет.

- Да. Даже безотносительно к ситуации с коронавирусом.

- Не могу не спросить о Владиславе Суркове. Его действительно подвинули или он сам ушел, и больше не занимается украинским направлением? Ходили слухи, что после ухода из АП он продолжает отвечать за идеологическую составляющую транзита власти.

- Думаю, что, все-таки, он действительно серьезно отошел в сторону. У него есть какое-то неформальное влияние на какое-то количество людей. У него есть почитатели и фактически его сотрудники – это Центр политической конъюнктуры – Алексей Чеснаков, бывший сотрудник Администрации, как его правая рука. Но, думаю, сейчас серьезного влияния ни на какие процессы Сурков не имеет. Уход его связан очевидно с некоторой рационализацией переговоров с Украиной. Если человек фактически вовлечен в этот процесс, как часть стороны конфликта…Он же, в общем-то, совсем искренне погрузился в эту "донбасскую романтику" и просто был другом, сотрудником и начальником для сепаратистов. Это не совсем то, что нужно сейчас. Такая модель сейчас стала менее актуальной, поэтому, очевидно, Путин назначил Козака ответственным за это направление. Козак – такой универсальный солдат. Всегда действует согласно инструкции, не будет пороть отсебятину, он очень добросовестный, всякие сложные участки – там Олимпиада (в 2014-м Дмитрий Козак курировал Зимние Олимпийские игры в Сочи – Авт.), нефтянка, что-то еще – поручается ему. Он довольно сильный в этом смысле бюрократ. Наверное, на этой стадии именно сильный бюрократ – это то, что нужно, а не идеолог, с головой вовлеченный в одну из сторон конфликта.

- Дмитрий Козак, чего нам от него ожидать на донбасском направлении?

- А это очень сложный вопрос. То, что он будет транслировать, как он будет вести себя, будет в высокой степени зависеть от инструкций, которые будут даваться сверху. Зато будет некоторая такая ясность, какова позиция российской стороны без всяких подводных течений, как это могло бы быть с Сурковым, который говорит одно, думает другое, а реализует третье. Здесь, по крайней мере, это будет человек позиции.

Напомним, недавно Путин прокомментировал тот факт, что его называют "царем":

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