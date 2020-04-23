Ищут за рубежом: из-за нехватки пипеток в Москве замедлился процесс тестирования на коронавирус

«Они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто», - сказал мэр Москвы

Из-за нехватки пипеток в Москве замедлился процесс проверки на коронавирус. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, – сообщают российские СМИ.

По его словам, для тестов на COVID-19 необходимы пластиковые пипетки, ими пробы "раскапывают" по анализаторам. "Они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто", – высказался мэр и добавил, что находить их получается с трудом, в том числе из-за рубежа "вытаскиваются" расходные материалы. Именно из-за пипеток в конце прошлой недели сократилось число тестов на COVID-19.

Он также сообщил, что "драматической ситуации роста" нет, но и позитивной динамики не наблюдается. Москва на плато не вышла, да и полпути к окончанию эпидемии, по мнению мэра, не прошла.

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В российской столице к 23 апреля почти 34 тысячи случаев заражения.

Видео: Reuters

Ранее постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич заявил, что не стоит надеяться, что нынешний экономический кризис, который вызвала пандемия COVID-19, и падение цен на нефть заставят Россию изменить свое агрессивное поведение.

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