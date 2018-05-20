"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном

Сегодня, 18:31

На храм напали представители кавказского подразделения "ИГ"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ответственность за нападение на православную церковь в столице Чечни Грозном взяло на себя "Исламское государство". Об этом сообщает в Twitter Site Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

По их информации, на храм Архангела Михаила напали представители кавказского подразделения "Исламского государства" под названием "Кавказская провинция".

Также недавно стали известны новые данные о нападавших. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения, 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем в результате атаки были убиты семь человек, еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.
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