Использование наемников "Вагнера" попросят расследовать через Международный уголовный суд

Сегодня, 13:43

Кремль ситуацию не прокомментировал

Наемники &quot;Вагнера&quot; в Сирии. Фото: СБУ
Наемники "Вагнера" в Сирии. Фото: СБУ

"Атаман" казацкого общества "Ховрино" Евгений Шабаев заявил в пятницу, 9 ноября, что представители российских ветеранских организаций готовы обратиться в Международный уголовный суд с просьбой расследовать использование российских наемников в военных действиях в Украине, Сирии и Африке. Об этом сообщает агентство Reuters, передает "Радио Свобода".

По данным агентства, он общался с членами так называемой "частной военной компании Вагнера", а также был в одном из госпиталей, где лечат раненых в Сирии наемников

Reuters отмечает, что сирийская война не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому он никогда не рассматривал подобные дела. В офисе главного прокурора суда в Гааге Фату Бенсуда отказали в комментарии.

В свою очередь Кремль ситуацию пока не комментирует, ведь Россия неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах. В то же время, по сообщениям, только в Сирии погибли более 100 российских наемников.

Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины опубликовала данные на более чем 200 российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии. Также обнародованы имена восьми погибших наемников, среди которых почти все участвовали в аннексии Крыма или в войне на Донбассе, передает пресс-служба ведомства.

Как известно, одной из частных военных компаний ЧВК "Вагнер" руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным.
Россия, Сирия, наемники, вагнер, Международный уголовный суд

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