Испытания "Новичка" на людях: у подопытного десятки заболеваний

Нервно-паралитический яд "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, можно назвать "бомбой замедленного действия" – если он не убивает свою жертву сразу, то через десятилетия она скончается в страшных муках.

Об этом стало известно из журналистского расследования медиапортала "Проект".

Издание сообщает, что советский военнослужащий Владимир Петренко был одним из тех, кто в 1982 году согласился, чтобы на нем испытывали это вещество. Как утверждает ученый Владимир Углев, который синтезировал один из видов "Новичка", на военном применяли "допороговую" дозу, которая не наносит видимых поражений организму.

Позже, в 90-х годах, Петренко пытался через суд добиться от государства компенсации за ущерб здоровью, причиненный во время экспериментов. Суд признал факт испытаний, но вреда организму не нашел и поэтому иск его отклонил. Сейчас эти документы находится под грифом "Секретно".

Использование именно "Новичка" подтверждают и результаты его медицинского обследования, согласно которым у Петренко начались "изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови" (характерные последствия фосфорорганических отравляющих веществ, к которым относится "Новичок").

Стоит отметить, что сейчас, спустя более 35 лет после экспериментов, Петренко страдает от десятков заболеваний, серьезно задевших его желудок, дыхательные пути и кожу.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известны личности отравителей Скрипалей.