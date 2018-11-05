Итоги визита Порошенко в Турцию: с чем президент вернулся в Украину

Томос и соглашение о зоне свободной торговли с Турецкой Республикой все ближе

3-4 ноября президент Украины Петр Порошенко посетил с официальным визитом Турцию. Там он подписал соглашение со Вселенским патриархом, открыл консульство в Анталии и получил мантию доктора политических наук. Сайт "Сегодня" собрал главные подробности турецкого уик-энда президента.

Порошенко в Стамбуле стал доктором политических наук

Двухдневная поездка главы государства в Турцию началась с открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

"Очень важно, что в Османской империи тогда были абсолютно твердые позиции о признании УНР. Османская империя признала нас одной из первых", – отметил по этому поводу глава государства.

На церемонии Порошенко встретился с сотрудниками консульства и посольства Украины в Турции, а также с представителями украинской общины, которых поблагодарил за теплый прием.

Следующей остановкой президента стал Стамбульский университет, где он выступил с речью и получил степень почетного доктора политических наук. Докторскую мантию ему вручил ректор учебного заведения Махмут Ака, который отметил вклад, сделанный Порошенко в развитие и укрепление турецко-украинских отношений.

"Для меня огромная честь получить степень почетного доктора этого почтенного учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания", – сказал президент.

Также Порошенко выразил благодарность руководству вуза за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.

Турция подтвердила свою твердую позицию по Донбассу и Крыму

3 ноября глава украинского государства начал переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры встретились в резиденции главы турецкого государства – дворце Бюйюк Мабейн в Стамбуле.

По итогам переговоров Петр Порошенко заявил, что в лице турецкого президента Украина имеет "доброго друга и надежного партнера". Об этом глава украинского государства написал в своем микроблоге в Тwitter.

Украинский лидер отметил продуктивность седьмого Стратегического совета и поблагодарил Эрдогана за твердую позицию относительно осуждения агрессии РФ на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.

"Важными являются заверения Турции в том, что она не останется в стороне "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН", – написал глава государства в своем микроблоге.

"Я предложил президенту (Турции — Ред.) активизировать наш диалог в том числе и по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Будем счастливы, если Турция примет участие в установлении мира на Донбассе и разместит в регионе своих миротворцев в составе миссии ООН", – подчеркнул Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции.

Со своей стороны, президент Турции подтвердил, что позиция по поводу российской агрессии в Украине неизменна.

"Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма", — подчеркнул Реджеп Эрдоган.

О чем Порошенко договорился со Вселенским патриархом

Другая важная встреча состоялась у главы Украинского государства с предстоятелем Константинопольской православной церкви, Вселенским патриархом Варфоломеем. Во время встречи был заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал глава государства после встречи, назвав этот день историческим.

В свою очередь, Вселенский патриарх выразил уверенность, что решение об автокефалии Украинской православной церкви приведет к единству всех православных в стране.

Появление кошки в кадре с высокопоставленными лицами вызвало восторг пользователей соцсетей: они сочли это хорошей приметой. Фото: Михаил Палинчак

Подписание этого соглашения прокомментировал на брифинге 5 ноября директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. По его словам, в соглашении прямо говорится о создании независимой церкви, которой предоставляется Томос об автокефалии. Государство, в свою очередь, обязалось содействовать этому процессу в пределах действующего законодательства.

"Вселенский патриархат будет в первую очередь содействовать связям этой церкви с вселенским православием, для чего, собственно, основывается миссия Вселенского патриархата, которая будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет своего рода посольством", – отметил Павленко.

По его словам, документ не противоречит действующему украинскому законодательству и не нуждается в ратификации.

Соглашение о зоне свободной торговли будет подписано до конца года

Кроме того, Украина и Турция договорились подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Об этом турецкий президент сообщил во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле.

"На этом заседании (7-е заседание Стратегического совета – Ред.) сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию Соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этому соглашению сможем достичь нашей цели – торгового баланса объемом 10 миллиардов долларов", – заявил Эрдоган.

Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.

"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", – сказал Эрдоган.

Президент открыл консульство Украины в Анталии

Также в рамках своего официального визита в Турцию глава государства принял участие в церемонии открытия консульства Украины в Анталии.

"Сегодня мы открываем консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этом году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч – именно в Анталию. Более 30 тысяч украинцев – это местная украинская община. Каждый украинец в Анталии должен чувствовать заботу государства", – сказал он.

Порошенко отметил, что Анталия не только курортный регион, там еще проходит большое количество международных саммитов, а новое консульство теперь даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в этих процессах.

"Мы приняли закон "О дипломатической службе" и впервые заложили средства, которые позволяют не только поддерживать дипломатические учреждения, но и открывать такие учреждения, как Украинский дом, где украинцы могут собираться, объединяться, обсуждать мероприятия общины", – добавил глава государства.

Напомним, что предыдущий визит в Стамбул президент Украины совершил 9 апреля 2018 года. В ходе апрельской встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом Петр Порошенко заручился поддержкой Анкары относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.