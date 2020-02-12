Из больницы Санкт-Петербурга сбежала пациентка с подозрением на коронавирус (видео)

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из больницы, куда ее поместили на карантин. При этом свой побег снимала на видео.

В конце января Алла прилетела из Китая. Через несколько дней почувствовала боль в горле. Вместе с медиками к ней наведался и Роспотребнадзор. Взяли анализы и сразу забрали в больницу. Обещали – на сутки. Но когда коронавирус не подтвердился, женщину оставили еще на две недели. Свое пребывание в палате Алла снимала на видео.

Палату Аллы закрыли на магнитный замок, написать отказ от госпитализации запретили. Тогда женщина и подготовила план побега. Разработала целую спецоперацию. Помогли знания по физике.

"На двери установлен электромагнитный замок. Я разобрала короб замкнула провода, и во время этого дверь открылась, собрала вещи и пошла по коридору к лифтам. И тут оказалось, что данная дверь закрыты на ключ. И тут привели новую жертву, открыли дверь, и я пробежала мимо и – о, моя великая свобода!", – рассказала Алла о побеге.

В России беглянку Аллу уже сравнили с известной героиней фильма "Терминатор"Саррой Коннор. А остальные изолированные, которых держат на карантине, посвятили ей песню.

Тем временем женщину обещают серьезно наказать. Сейчас ей грозит штраф, в больнице беглянке пригрозили даже уголовной ответственностью. Хотя это предусмотрено только за заражение других. Опасного заболевания у нее так и не обнаружили. А на федеральных каналах поступок приравняли к теракту.

Это не первый случай побега из зоны карантина в России. Ранее здесь госпитализировали беременную жительницу Самары с ребенком. Через несколько дней диагноз "коронавирус" не подтвердился. Впрочем, домой их не отпускали. Женщина боялась заразиться инфекцией в больнице, и вместе с ребенком сбежала через окно.

На видеозаписи, которая появилась в СМИ, мужчина, вероятно – главврач больницы, заявлял о приказе держать людей с подозрением на коронавирус 14 дней в изоляции, даже если результаты отрицательные. Муж беременной женщины в ответ на это требовал выпустить жену из инфекционной больницы, боясь, что она и ребенок там заразятся.

Женщину вызвали в полицию для объяснений.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

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