Из эфира КВН вырезали жест двойника Путина

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В России под цензуру попадают не только учебники, которые не восхваляют президента России Владимира Путина, но и номера в передаче КВН, где над ним смеются.

Об этом в интервью YouTube-шоу "Предельник" рассказал бывший участник минской команды "ЧП" и украинский телеведущий Дмитрий Танкович, который, в свою очередь, об этом узнал от редактора Высшей лиги КВН Андрея Чивурина.

По его словам, после монтажа один из выпусков передачи пришел отсмотреть посторонний мужчина – он дважды проверил весь эпизод, и одна из сцен в номере с участием участника двойника президента России Владимира Путина, которого играл Дмитрий Грачев, вызвала у него вопросы.

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"Какой-то жест был, я сейчас не вспомню уже. И чувак сказал: "Ан нет, это не надо! В этот момент не показывайте жест, перебейте залом"", — цитирует Танкович Чивурина, не уточнив, что это был за жест и в каком году произошел инцидент.

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Таким образом, момент с жестом вырезали из эфира. Танкович назвал это "неким звоночком первым".

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин на одном из концертов также резко раскритиковал кремлевских пропагандистов и власти своей страны, а также, в частности, Путина.

Мы также сообщали о челлендже, который российские школьники запустили в 2018 году – они писали на школьных досках и в тетрадях "Путин – вор".

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