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Из путинской партии выгнали замминистра России: материл копов и дебоширил

8 апреля, 14:48

Станислав Кожемякин

"Единая Россия" просит уволить Дмитрия Овсянникова и из министерства промышленности и торговли

В России, где ранее в результате авиакатастрофы погиб депутат Госдумы от партии президента Владимира Путина, из этой же политсилы исключили другого "единоросса" – заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

Таким образом в "Единой России" отреагировали на инцидент, который произошел 5 апреля в аэропорту Ижевска, где Овсянников в нецензурной и грубой форме отказался проходить необходимый досмотр и оскорбил сотрудников полиции и работников авиакомпании.

"Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", – объяснил секретарь Генсовета "единороссов" Андрей Турчак исключение замминистра.

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Партия также обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой рассмотреть несоответствие Овсянникова занимаемой должности.

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После случившегося в отношении чиновника-дебошира составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), который направили в суд.

Напомним, в декабре в Ярославской области РФ арестовали "единоросса" Владимира Корнилова по подозрению в убийстве таксиста.

Также в прошлом году прямо во время заседания Совета Федерации был арестован российский сенатор Рауф Арашуков – его также подозревают в причастности к убийствам.

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Россия ижевск Единая Россия

Источник: Сегодня

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