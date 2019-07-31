Вслед за Казахстаном смог от лесных пожаров окутал и Монгоию

Из-за горящей Сибири пострадала еще одна страна 2019-07-31T15:34:54+03:00 Россия Вслед за Казахстаном смог от лесных пожаров окутал и Монгоию

Дым от лесных пожаров, охвативших около 3 млн га сибирской тайги, добрался до некоторых районов Монголии.

Об этом сообщил агентству "Синьхуа" представитель отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжав Соронзонболд.

"Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири", – заявил он 31 июля.

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По словам монгольского чиновника, 29 июля дым добрался до северных районов Монголии, а на вечером следующего дня уже достиг столицы страны Улан-Батора.

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Соронзонболд отметил, что на данный момент пожаров на территории Монголии нет.

Напомним, что на данный момент площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.

При этом огонь тушат лишь на 170,6 тыс. гектаров: как утверждают российские власти, в остальных попавших под удар стихии зонах селений нет, а расходы на тушение превысят предполагаемый ущерб.

Ранее стало известно, что, помимо российских регионов, дым от горящей тайги дошел и до Казахстана: местные метеорологи зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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