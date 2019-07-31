Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Из-за горящей Сибири пострадала еще одна страна

Сегодня, 15:34

Вслед за Казахстаном смог от лесных пожаров окутал и Монгоию

Из-за горящей Сибири пострадала еще одна страна Россия Вслед за Казахстаном смог от лесных пожаров окутал и Монгоию

Дым от лесных пожаров, охвативших около 3 млн га сибирской тайги, добрался до некоторых районов Монголии.

Об этом сообщил агентству "Синьхуа" представитель отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжав Соронзонболд.

"Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири", – заявил он 31 июля.

Реклама

По словам монгольского чиновника, 29 июля дым добрался до северных районов Монголии, а на вечером следующего дня уже достиг столицы страны Улан-Батора.

В тренде
Пожары в Сибири губительно повлияют на планету: эксперт объяснила опасность
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Соронзонболд отметил, что на данный момент пожаров на территории Монголии нет.

Напомним, что на данный момент площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.

При этом огонь тушат лишь на 170,6 тыс. гектаров: как утверждают российские власти, в остальных попавших под удар стихии зонах селений нет, а расходы на тушение превысят предполагаемый ущерб.

Ранее стало известно, что, помимо российских регионов, дым от горящей тайги дошел и до Казахстана: местные метеорологи зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Монголия пожар Сибирь лесные пожары тайга лесной пожар

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливеУкраина
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующих
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующихРоссия
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-Мурза
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-МурзаРоссия
СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн
СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайнУкраина
Безсмертный о переговорах по Донбассу: как быть с
Безсмертный о переговорах по Донбассу: как быть с "мамой" Меркель и "дедом" ПутинымПолитика
"Газпром" принял решение о транзите газа через Украину: СМИ раскрыли планЭкономика