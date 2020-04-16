Из-за коронавируса Путин отменил парад на День победы в России

Парад перенесли из-за того, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам перенести парад Победы в стране на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", – заявил российский президент.

Он заверил, что парад Победы обязательно будет проведен в этом году. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия", – заверил Путин.

Ранее глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Предлагались две новые даты: 24 июня и 3 сентября.

Тем временем в России зарегистрированы 27 938 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

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