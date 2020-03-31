Из-за коронавируса Россия запретила вывоз лука, чеснока и репы

В запретном списке - рожь, рис, гречка, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

Евразийская экономическая комиссия в связи с распространением коронавируса приняла решение об установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них — репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречка, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

"Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение вступит в силу по истечении 10 дней. Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", —говорится в сообщении.

Заметим, что Евразийская экономическая комиссия — это постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, а ранее — Таможенного союза и Единого экономического пространства.

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Евразийская экономическая комиссия была создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует с 2012 года.

Ранее сообщалось, что россиянка решила переждать коронавирус в землянке.

Переждать пандемию в землянке решила россиянка с любимым. 32-летняя женщина и ее партнер 42-летний перуанец жили в Мадриде. Чтобы скрыться от эпидемии, отправились в горы, но не запаслись теплой одеждой и продуктами. Уже через несколько дней мужчина позвонил спасателям.

Тем временем Госдума Российской Федерации приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

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