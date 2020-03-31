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Из-за коронавируса Россия запретила вывоз лука, чеснока и репы

31 марта, 23:34

Елена Кузьмич

В запретном списке - рожь, рис, гречка, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

Евразийская экономическая комиссия в связи с распространением коронавируса приняла решение об установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них — репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречка, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

"Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение вступит в силу по истечении 10 дней. Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", —говорится в сообщении.

Заметим, что Евразийская экономическая комиссия — это постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, а ранее — Таможенного союза и Единого экономического пространства.

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Евразийская экономическая комиссия была создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует с 2012 года.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия чеснок коронавирус запреты

Источник: ТАСС

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