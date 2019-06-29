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Из-за паводков в Сибири под воду уходит целый регион, есть погибшие

29 июня, 20:47

По данным МЧС РФ, в Тулунском районе Иркутской области РФ подтоплено 13 населенных пунктов

Город Тулун и Тулунский район Иркутской области РФ затопило из-за подъема уровня воды в реках с 27 июня.

Как сообщает местное издание "ИА Иркутск Сегодня", с 28 июня в Тулуне идет эвакуация, но многие люди еще остаются в городе и поселениях рядом. По данным администрации Тулуна, на 16:00 29 июня, уровень воды в реке Ия составил 1383 см при критических отметках в 700.

По данным МЧС РФ, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов, 1277 жилых домов, в которых проживают 2817 человек, в том числе 538 детей, 6 социально значимых объектов. У многих не осталось ничего, ни дома, ни вещей, ни продуктов. В городе затапливает уже не только частные дома, но и многоквартирные пятиэтажки. 

Жители, проживающие до моста через Ия (ехать из Иркутска) говорят о стоимости хлеба до 100 рублей. Как сообщили в правительстве Иркутской области со ссылкой на председателя правительства Руслана Болотова, допускать рост цен на продукты и воду нельзя. О фактах увеличения стоимости продуктов власти якобы уже знают, но "пресечь их пока не получается". Обещают разбираться вместе с правоохранительными органами.

На местах работают спасатели, они делают все, что можно, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Однако жители отмечают, что сил и средств не хватает, чтобы оказывать помощь всем вовремя.

Некоторые населенные пункты Тулунского района оказались отрезанными от мира.

Участок федеральной трассы в Тулуне Иркутской области безнадежно перекрыт стремительным водным потоком, отделяя сушу от затопленных районов города, пишут в МЧС РФ.

Автодорога в Тулуне в стороны Иркутска и Братска закрыта с 28 июня. На трассе скопились десятки автомобилей и людей, желающих проехать, однако сделать это невозможно. В целом, по данным пресс-службы полпреда президента в Сибирском федеральном округе РФ, в районе повреждены 2 автомобильных моста, подтоплены 6 участков автомобильных дорог местного значения.

По прогнозам синоптиков, 30 июня местами по области вновь ожидаются грозы, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди. Дождевые потоки продолжат затапливать районы. В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см, передают в МЧС РФ.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Украине объявлено штормовое предупреждение . Помимо мокрой погоды синоптики также предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 27 июня столицу накрыл сильный ливень. Дошло до того, что в Киеве ветер сорвал крышу и повалил дерево, а по городу начались масштабные пробки. В столице произошло более 15 аварий из-за непогоды. Смотрите фото и видео разрушение от урагана в Киеве.


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Тег Россия, видео, непогода, Сибирь, паводки

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