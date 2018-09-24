Из-за российских солдат поезд чуть не сошел с рельсов в России

Из-за халатности служащих российской армии в Ростовской области РФ едва не произошла крупномасштабная авария на железной дороге.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел 23 сентября после того, как между станциями Сергеевка и Сохрановка перевозили военную установку.

В какой-то момент порывом ветра с установки сорвало пять металлических листов настила, которые упали на железнодорожные пути и остались лежать на них незамеченными.

Через несколько часов после случившегося по перегону шел грузовой поезд, машинист которого, хоть и заметил заграждение, но не смог остановить состав из 64 вагонов. Несмотря на это, поезд остался на рельсах, и никто не пострадал.

На место инцидента прибыл представитель Минобороны и, как пишет Mash, "ситуацию быстро разрулили".

В то же время случившееся привело к задержке двух грузовых и пяти пассажирских поездов.

Напомним об аварии на железной дороге в РФ, в результате которой поезд врезался в автобус, заглохший при переезде через пути.

Кроме того, в прошлом году мы сообщали о поездах, которые Россия хотела пустить в обход Украины.

Также сообщалось о том, что министр инфраструктуры Владимир Омелян поддержал отмену железнодорожного сообщения с Россией.