Из-за трагедии "Аэрофлот" отменил 46 рейсов в Шереметьево

Отменены как международные рейсы, так и внутренние

Фото: Pixabay

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 46 рейсов, которые прибывают и отправляются из Шереметьева 6 и 7 мая. Рейсы отменили из-за катастрофы, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что оменены как международные рейсы, так и внутренние. Компания заявила, что прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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