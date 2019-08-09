Из-за взрыва на российском полигоне в Белое море могли попасть токсические вещества

В России для судоходства уже закрыли залив, а в ближайших городах фиксируют повышенный уровень радиации

/ Фото: Сегодня

Шестерых пострадавших после взрыва на российском военном полигоне доставили в медицинский центр в Москве. Федеральный биофизический центр имени Бурназяна специализируется на лечении повреждений, причиненных радиацией.

То, что к угрозе облучения пострадавших на полигоне, относятся весьма серьезно, свидетельствует хотя бы вид реанимобилей и их водителей. Водители – в костюмах химзащиты, а машины скорой обмотаны пленкой.

Ранее в соцсетях появилось видео эвакуации. Вокруг вертолета санавиации специалисты в костюмах радиационной защиты сначала измеряют фон и только потом выгружают раненых.

Рядом с местом аварии – поселок Ненокса и город Северодвинск. Сразу после взрывов там сработали датчики радиации. Они показали превышение радиационного уровня в три раза. По улицам курсировали машины службы спасения.

Между тем российские власти успокаивали людей: мол, радиационный фон в норме. Об этом беспрестанно говорят и на федеральных каналах. Однако местные жители не верят. С полок аптек сметают йод.

"Мне сообщила родственница, медработник из Архангельска, что их срочно собрали на совещание, сказали закрыть окна, без надобности на улицу не выходить (или надеть маску), пить воду с йодом", – написала в соцсети одна россиянка.

Взрыв случился в четверг при испытании жидкостного реактивного двигателя на судне.

Как пишет российская пресса, речь идет о крылатой ракете глобальной дальности "Буревестник", оснащенной малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

Одно из российских СМИ также утверждает, что в результате взрыва тонны крайне токсичного вещества "гептил" (компонент ракетного топлива. – Ред.) могли оказаться в водах Белого моря.

В результате взрыва погибли двое военных. На этом государственном морском полигоне ВМС России проверяют все ракеты, которые имеют на вооружении, в том числе баллистические, для атомных подводных лодок. Район Белого моря, где произошел взрыв, закрыли для судоходства на месяц.

Как сообщали новости "Сегодня", власти Северодвинска, который находится неподалеку от полигона ВМФ РФ в Архангельской области, сообщили, что подскочила радиация – люди бросились за водкой. Стало известно, что датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. После этого скачка уровень радиации спустился до допустимых показателей.

Позже заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб заявил, что участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на российском полигоне произошел взрыв, закрыли на месяц для свободного плавания.

Напомним, недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). На военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка, и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские лица, а также техника. Читайте подробнее, что нужно знать о взрывах на арсенале в России.

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