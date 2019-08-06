Из-за взрывов на военном складе в России эвакуируют тысячи человек

МЧС сообщает об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч.
""По состоянию на 22:00 проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ поселка Солнечный, Мазуль", – сообщили в пресс-службе министерства.
"Железной дорогой планируется эвакуация 10 000 чел. в г. Красноярск, приведены в готовность 2 электропоезда", – добавили в пресс-службе.
В настоящее время подготовлены пункты временного размещения на 16 тысяч 500 человек, отметили там.
Также в пресс-службе рассказали, что в готовность приводится авиация министерства обороны, будет осуществляться доставка двух робототехнических комплексов
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.
По последним данным, пострадали девять человек.
Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк