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Из-за взрывов на военном складе в России эвакуируют тысячи человек

Сегодня, 01:30

Железной дорогой планируется эвакуация 10 000 чел. в г. Красноярск

Скриншот

Скриншот

Из-за взрывов на военном складе в России эвакуируют тысячи человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 Россия Железной дорогой планируется эвакуация 10 000 чел. в г. Красноярск

МЧС сообщает об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч.

""По состоянию на 22:00 проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ поселка Солнечный, Мазуль", – сообщили в пресс-службе министерства.

"Железной дорогой планируется эвакуация 10 000 чел. в г. Красноярск, приведены в готовность 2 электропоезда", – добавили в пресс-службе.

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В настоящее время подготовлены пункты временного размещения на 16 тысяч 500 человек, отметили там.

Также в пресс-службе рассказали, что в готовность приводится авиация министерства обороны, будет осуществляться доставка двух робототехнических комплексов

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Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

По последним данным, пострадали девять человек.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.

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Россия взрыв эвакуация боеприпасы склады Ачинск

Источник: Интерфакс-Украина

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